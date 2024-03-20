«نتورك إنترناشيونال» توظف الذكاء الاصطناعي لحماية 60 ألف تاجر من الاحتيال

وسعت شركة «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نطاق خدمات تقنية «برايتيريون» لمنع الاحتيال من «ماستركارد»، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتشمل أكثر من 60 ألف تاجر، حيث يسعى الشريكان لتوظيف التكنولوجيا المتطورة لحماية وتطوير قطاع المدفوعات ودعم الشركات وبنوك التحصيل من خلال حماية المعاملات الرقمية والتجار من عمليات الاحتيال.

وتقدم «ماستركارد» لشركة «نتورك إنترناشيونال» وتجارها وعملائها باقة واسعة من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تعزيز مستويات الحماية والوقاية من مخاطر الاحتيال. وتتميز تقنية «برايتيريون»، بإمكانية تفعيلها بكل سهولة وسرعة، حيث تقوم برصد مدى التزام المعاملات الرقمية بالمعايير المفروضة، وذلك باستخدام خوارزميات التعلم الآلي التي يتم تحديثها باستمرار لمواكبة التقنيات المتطورة التي يتبعها المحتالون الرقميون. وقد تبنت «نتورك إنترناشيونال» هذا الحل في سنة 2023 بهدف رفع مستويات الكشف عن عمليات الاحتيال والحدّ من الخسائر في منظومة عمليات الاستحواذ بأكبر قدر ممكن.

وأبرمت الشركتان شراكة استراتيجية في عام 2019 تهدف إلى دفع عجلة النمو والتطور لقطاع المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنذ ذلك الحين تعاونتا لإطلاق مبادرات في جميع أنحاء المنطقة مثل نقاط البيع منخفضة التكلفة وتعزيز التجارة الإلكترونية، فضلاً عن توفير حلول للتجار ومؤسسات التكنولوجيا المالية والشركاء المصرفيين الذين يتطلعون إلى إصدار بطاقات مصرفية.

وقال ميت غوني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «يتعرض الاقتصاد الرقمي لمزيد من عمليات الاحتيال وتهديدات أمن الفضاء الرقمي بالتزامن مع التطور السريع الذي يشهده. وبناء عليه، تسعى ماستركارد إلى توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية، وذلك تماشياً مع التزامها بتوفير الإمكانات والخدمات التي تتجاوز نطاق المدفوعات، حيث تسهم حلولنا الحديثة الخاصة بعمليات الاحتيال في مساعدة شركة «نتورك إنترناشيونال» على تحصين أعمالها، وحماية المعاملات الرقمية، واتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من المخاطر الحالية والمستقبلية».

وقال سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة لدى «نتورك إنترناشيونال»: «تسعى «نتورك إنترناشيونال» إلى ابتكار تجربة شراء آمنة وسلسة للتجار والمستهلكين، وتواصل البحث عن أحدث التقنيات الرائدة في القطاع التي تمكنها من تأمين معاملاتها الرقمية. وتعد ماستركارد شريكاً موثوقاً في تعزيز دفاعاتنا في الفضاء الرقمي، بفضل خبرتها الواسعة وما تقدمه من إجراءات هي الأفضل ضمن فئتها في مجال مكافحة الاحتيال».

يشار إلى أنه وفقاً لبيانات Cybersecurity Ventures، من المتوقع أن تصل الأضرار السنوية للجرائم الرقمية إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، وقدرت الشركة قيمة أضرار هجمات برامج الفدية في عام 2021 بمبلغ 20 مليار دولار، أي أكثر بـ57 مرة مما كانت عليه في عام 2015. وفي الوقت نفسه، توقع تقرير نيلسون أن تصل الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال عبر البطاقات في جميع أنحاء العالم إلى 408 مليارات دولار بين عامي 2020 و2030.

ووجدت دراسة شركة برايس ووترهاوس كوبرز «PwC» أن 72 % من رجال الأعمال يعتبرون الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية ويعتقدون أنه سيكون أداة أساسية في المستقبل. علاوة على ذلك، كشف مؤشر الأمن العالمي من ماستركارد أن 92 % من المستهلكين يثقون في طريقة المصادقة البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، لإتمام عمليات الدفع على نحو آمن.

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