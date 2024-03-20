«أمازون»: قطاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات يواصل تقديم تجربة قيّمة

أكد ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس قطاع التجزئة في الإمارات والسعودية بشركة «أمازون»، أن قطاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات يواصل تقديم تجربة قيمة وأكثر سهولة

للعملاء، ما يساعدهم على توفير الوقت والمال أثناء استعدادهم لشهر رمضان والبحث عن احتياجاتهم من مختلف فئات المنتجات، بما فيها المواد الغذائية والملابس والهدايا.

وقال، في بيان صحفي، إن شهر رمضان يرتبط بالعديد من العادات والتقاليد الخاصة بهذه الفترة من العام، كما يشهد تحولاً في عادات التسوق وسلوك المستهلكين، وعادة ما يسجل قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال هذا الوقت من العام.

وحول توقعاته للمبيعات خلال شهر رمضان واتجاهات العملاء خلال شهر رمضان والعيد، قال: على مدى السنين، طرأ تغير على عادات المتسوقين فيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان. واستناداً إلى النتائج التي حصلنا عليها من استطلاعات الرأي التي أجرتها منصة أمازون الإعلانية، فإن غالبية العملاء في دولة الإمارات يبدأون استعداداتهم قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من حلول شهر رمضان. ويبدأ الكثير منهم الاستعداد حتى قبل شهر، ويستمر ذلك طوال الشهر الفضيل حتى حلول عيد الفطر. ومع بداية شهر رمضان، أشار 85% من المتسوقين في الإمارات الذين شاركوا في استطلاع الرأي أن التسوق على أمازون يتيح لهم المزيد من الوقت الذي يمكن استغلاله للاستعداد والتحضير للإفطار وقضاء وقت أطول مع العائلة.

وأضاف: نحرص في «أمازون» على مواصلة الابتكار لصالح عملائنا في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع وتزويدهم بتجربة تسوق إلكترونية تحوز على رضاهم. وتشكل الأسعار الملائمة، والتشكيلة الواسعة من المنتجات والخدمات، والراحة خلال رحلة تسوقهم وحصولهم على المنتج، المجالات الرئيسة الثلاثة التي تحظى دائماً باهتمام العملاء، التي نواصل الابتكار فيها لضمان تقديم قيمة أعلى للمتسوقين على «Amazon».

وقال: من خلال اتباع نهج العميل أولاً، نسعى جاهدين خلال شهر رمضان في كل عام، لتقديم قيمة إضافية للعملاء في دولة الإمارات من خلال مساعدتهم على توفير الوقت والمال بطرح تخفيضات رمضان على «Amazon»، تشمل آلاف العروض مع خصومات تصل إلى 50% على العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسري على فئات المنتجات كافة، بما فيها المواد الغذائية ومنتجات ومستلزمات المنزل والمطبخ ومنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء، مع خيارات التوصيل المجاني ومزايا إضافية لأعضاء برنامج أمازون برايم، ونهدف من خلال طرح هذه التخفيضات إلى تسهيل حياة العملاء أثناء استعدادهم للشهر الفضيل حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع برفقتهم.

وأضاف: إننا ندرك أيضاً أهمية تجمّع العائلات والاصدقاء في شهر رمضان على وجبات الإفطار والسحور، باعتبارها تقليداً وجزءاً أساسياً خلال الشهر. وهذا العام، تمكّن أعضاء برنامج «برايم» في جميع أنحاء الإمارات من الاستعداد بشكل أفضل لرمضان مع مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة والمستلزمات اليومية الأساسية التي توفرها لهم منتجات «أمازون». كما ندرك أيضاً أهمية أن نكون شريكاً حقيقياً للعملاء طوال شهر رمضان وكذلك في عيد الفطر المبارك، ونفخر بالمساهمة في دعم العملاء خلال هذه الفترة وجعل حياتهم أكثر سهولة وراحة.

وقال: إننا نعمل بجدٍ كل يوم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أسعار منخفضة لمجموعة واسعة من المنتجات. إضافة إلى تقديم أسعار رائعة مع خيارات توصيل سريع ومجاني ومريح لملايين المنتجات كل يوم، نحرص على مواصلة البحث عن المزيد من الطرق المبتكرة التي تضمن للعملاء توفير الوقت والمال.

وأضاف: خلال تخفيضات شهر رمضان، على سبيل المثال، علاوة على آلاف العروض التي يصل الخصم فيها إلى 50% على Amazon ، قدمنا أيضاً للعملاء خصومات مصرفية فورية إضافية من العديد من الشركاء المصرفيين، ما يتيح للأشخاص الذين يستخدمون بطاقات ماسترد كارد، وبطاقات ماستر كارد من بنك أبوظبي التجاري، وبطاقات بنك الإمارات دبي الوطني، الحصول على مزيد من التخفيضات. كما نقدم

خيارات دفع ميسورة التكلفة، مثل الشراء بالأقساط دون فائدة، وحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، ما يتيح للعملاء دفع ثمن مشترياتهم بطرق سلسة ومريحة وبأسعار معقولة يمكن تحمّل سدادها خلال فترات. ولا تزال العضوية في برنامج برايم أفضل طريقة للعملاء للاستمتاع بالتسوق على أمازون، وخلال شهر رمضان قدمنا لأعضاء برنامج برايم على Amazon خدمة التوصيل المجاني دون حدٍ أدنى لقيمة المشتريات على الطلبات المؤهلة، وذلك لمساعدتهم على الاستمتاع بتخفيضات إضافية حصرية.

وقال إن التوصيل السريع والموثوق لمجموعة واسعة من المنتجات يعتبر ركناً أساسياً في الخدمات التي نوفرها لعملائنا، كما يشكل أولوية دائمة بالنسبة إلينا. ومع تزايد مجموعة المنتجات والخدمات التي نوفرها في أمازون، نستمر بالالتزام بضمان تجربة تسوق سلسة للعملاء، يتم فيها تقديم طلباتهم، وتوصيل المنتجات إلى باب المنزل من خلال خيارات خدمة التوصيل السريع والمريح. إضافة إلى ذلك، نضمن أيضاً تجربة تتسم بالسهولة من خلال عملية إرجاع سلسة إذا لم يكن العملاء راضين عن مشترياتهم. ونلتزم بمواصلة عمليات الاستثمار وتعزيز حضورنا وطرح العديد من العروض والخدمات المبتكرة، لتقديم تجربة تسوق مريحة ومحسنة للعملاء في الإمارات.

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