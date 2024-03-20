43 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في الثلث الأول من رمضان



عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في الثلث الأول من شهر رمضان الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 43 مليار درهم، مدفوعا بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية على وقع التوزيعات النقدية السخية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليون درهم في جلسة 8 مارس (قبل بداية شهر رمضان) إلى 3.618 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي متضمنة رأس المال السوقي لأسهم شركة "باركن"، المقرر بدء التداول على أسهمها غدا.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 12.2 مليار درهم، خلال الثلث الأول من رمضان، موزعة بواقع 8.23 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول خلال الثلث الأول من رمضان على نحو 3.5 مليار سهم منها 1.88 مليار سهم في سوق أبوظبي و1.64 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 185.8 ألف صفقة في السوقين.

(سوق أبوظبي)

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال الثلث الأول بنسبة 0.44% رابحا 39.94 نقطة ليغلق عند مستوى 9126.36 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعا بنسبة 0.38% بمكاسب 35 نقطة ليقفل عند مستوى 9269.46 نقطة، مع ارتفاع مؤشر السلع الاستهلاكية 5.8% والعقار 1.27% والطاقة 2.11% والاتصالات 1.44% والمواد الأساسية 2.77% والخدمات 6.17% والمالية 0.01%.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط خلال تلك الفترة، مستقطبا سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 663.5 مليون درهم، ثم "أي آند" جاذبا نحو 432.7 مليون درهم، و"ملتيبلاي" 411.3 مليون درهم.

وجاء في صدارة الأسهم الرابحة خلال الفترة نفسها، "أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 26%، و"جي أف اتش" 13.7% و"الخليج للمشاريع الطبية" 11.7% و"فيرتيغلوب" 9.6%، و"بالمز" 8.4% و"أي 7" 8.2%.

(سوق دبي)

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الثلث الأول من رمضان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 38.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4291.37 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.9% والاتصالات 2.89% والمواد 2.09% والخدمات 0.92% والصناعة 0.64%.

وارتفع في سوق دبي أسهم "الإمارات دبي الوطني" 4.4% و"إعمار العقارية" 3.55% و"سوق دبي المالي" 1.5% و"أرامكس" 1.65% و"العربية للطيران" 0.33% و"تيكوم" 1.8% و"ديوا" 0.82% و"تبريد" 2.65% و"دو" 2.89%.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الثلث الأول بنحو 605.9 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" بنحو 440 مليون درهم ثم "جي إف أتش" جاذبا 328.9 مليون درهم و"الإمارات دبي الوطني" 305.8 مليون درهم.

وشهد سوق دبي خلال الثلث الأول تنفيذ 3 صفقات كبيرة على عدد 56.5 مليون سهم بقيمة 833.3 مليون درهم شملت صفقتين على مجموعة "جي إف إتش" المالية بقيمة 51.2 مليون درهم، وصفقة واحدة على "بنك المشرق" بقيمة 782.1 مليون درهم.

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