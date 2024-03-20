«عمومية دبي للتأمين» توافق على توزيع أرباح 70% نقداً عن 2023

وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من رأس المال عن عام 2023.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، وافقت الجمعية العمومية أيضاً على توزيع 5 ملايين و200 ألف درهم مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة.

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