«عمومية دبي للتأمين» توافق على توزيع أرباح 70% نقداً عن 2023

«عمومية دبي للتأمين» توافق على توزيع أرباح 70% نقداً عن 2023
التاريخ
3/20/2024 3:00:36 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من رأس المال عن عام 2023.
وبحسب إفصاح لسوق دبي، وافقت الجمعية العمومية أيضاً على توزيع 5 ملايين و200 ألف درهم مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
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