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«عمومية دبي للتأمين» توافق على توزيع أرباح 70% نقداً عن 2023

3/20/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% من رأس المال عن عام 2023.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، وافقت الجمعية العمومية أيضاً على توزيع 5 ملايين و200 ألف درهم مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة.

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