أول ظهور إقليمي لـ «هونشي إتش إس 3» في الإمارات

أعلنت علامة «هونشي» عن وصول الإضافة الأحدث ضمن مجموعتها الراقية من الطرازات الفاخرة، وهي «إتش إس 3»، التي ظهرت للمرة الأولى إقليمياً في الإمارات أثناء عرضها في «ياس مول». ومن المتوقع أن تعيد هذه المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات متوسّطة الحجم تعريف مفهوم التميز بعالم السيارات، وهي الآن متوفرة للطلب والشراء من قِبَل العملاء في الدولة.

وتحتوي السيارة على تقنيات متقدِّمة وتتألق بتصميم يناغم بسلاسة بين اللمسات التقليدية والابتكارات الحديثة. وفي ظل توافر خيارين من المحركات القوية، بما فيها محرك سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربيني بقوة 166 حصاناً (124 كيلوواط) وعزم أقصى يبلغ 258 نيوتن-متر، ومحرك أعلى طاقة سعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني بقوة 248 حصاناً (185 كيلوواط) وعزم أقصى قدره 380 نيوتن-متر، ويقترنان مع نظام نقل حركة نوع AISIN من 8 سرعات، فإن السيارة تتيح الاستمتاع بتجربة قيادة مشوّقة وفعالة في الوقت ذاته. أما مقصورتها الحديثة وخصائص السلامة والترفيه المتطوّرة التي تضمّها والقيمة الاستثنائية للمال التي تقدّمها، فتسهم كلّها بإرساء معيار جديد لمركبات الـ SUV الفخمة في السوق.

ويُعتبَر التصميم الخارجي للسيارة عملاً تصميمياً مختلفاً وهو يستعرض التزام العلامة التجارية بابتكار مركبات تتميّز بكونها جذّابة من الناحية الجمالية إضافة لارتكازها على عنصر الأداء. ولقد جرى ابتداعها بشكل دقيق جداً، وهي بالتالي تتمتّع بمقصورة عصرية ديناميكية تعبّر بقوّة عن روح تصميم المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات الفخمة.

أما أبعادها – طول 4655 ملم، عرض 1900 ملم، ارتفاع 1668 ملم – مجتمِعة مع قاعدة العجلات الطويلة بشكل زائد عند 2770 ملم، فتمنح وقفة بارزة على الطريق وتعزّز المساحة والراحة الداخلية. ولقد تم ابتكار تصميم المركبة بشكل خاص لتلبية أذواق ومتطلّبات العملاء المميزين والعائلات في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المظهر الخارجي العصري والانسيابي والمقصورة الأنيقة المتطوّرة، ما يتيح الاستمتاع بتجارب قيادة وركوب متميزة.

وتتضمّن السيارة خصائص ذكية متطوّرة لتعزيز مستويات الملاءمة والسلامة. وتسهم ميّزة المراقَبة المحيطية في تسهيل الملاحة في ظروف الطرق كثيرة التحدّيات، أما نظام الركن الأوتوماتيكي فيسهّل مناورات ركن المركبة مع أقل جهد ممكن. بدوره، فإن النظام المتكيّف الريادي لتثبيت السرعة يخفّف تعب السائق عبر تعديل السرعة تلقائياً وتوفير المساعَدة في التوجيه. وتحظى السلامة بالأولوية أيضاً، خصوصاً بوجود هيكل عالي الصلابة وست وسائد هوائية قياسية، مما يضمن الحماية التامّة لجميع الركّاب.

وقال فتحي علّام، مدير عام شركة «التوكيلات العالمية للسيارات»، الوكيل المعتمد لعلامة «هونشي»: نقدّم من خلال طرح «إتش إس 3» في سوق الإمارات مزيجاً مثالياً بين الأداء العالي والتقنية المتطوّرة والأناقة الراقية. ونحن نتوقع أنها سترسي معياراً جديداً للمركبات الفاخرة في المنطقة، بحيث توفر لعملائنا تجربة قيادة غير مسبوقة مع قيمة لا تُضاهى. ويهمّنا التأكيد على أن «إتش إس 3» تمثل تعبيراً فعلياً عن الحداثة والتطوّر والابتكار، وهي بالتالي تتناغم مع تطلّعات عملائنا المميّزين في الإمارات.

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