علماء يدقون ناقوس الخطر.. التدخين الإلكتروني يتسبب في تلف الحمض النووي

دق علماء ناقوس الخطر حول أضرار التدخين الإلكتروني ، محذرين من تسببه بأمراض خطيرة وتلف الحمض النووي.

وكشفت دراسة حديثة أن التدخين الإلكتروني قد يتسبب في تلف الحمض النووي مشابه لما يحدث عند تدخين التبغ.

يقول العلماء في جامعة كوليدج لندن إن أبحاثهم تظهر أن التدخين الإلكتروني ليس خاليًا من المخاطر.

ووجد تحليل 3500 عينة من خلايا الخد تغيرات جينية "كبيرة" لدى المدخنين كانت مرتبطة بسرطان الرئة ونموها وفقا لصحيفة "ذا صن".

وتبين أن مستخدمي السجائر الإلكترونية لديهم التغييرات نفسها ، حتى لو كانوا قد دخنوا أقل من 100 سيجارة حقيقية في حياتهم.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كيارا هيرزوغ: "لا يمكننا أن نقول إن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان بناءً على دراستنا، لكننا نرى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يظهرون بعض التغيرات الجينية المماثلة للمدخنين.ترتبط هذه التغييرات بتطور سرطان الرئة لدى المدخنين في المستقبل".



وأضافت "في حين أن الرأي العلمي هو أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانا من تدخين التبغ، لا يمكننا أن نفترض أنها آمنة تماما للاستخدام ومن المهم استكشاف مخاطرها المحتملة على المدى الطويل وصلاتها بالسرطان."

وقال الدكتور إيان ووكر، من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة : "لا شيء سيكون له تأثير أكبر على تقليل عدد الوفيات التي يمكن الوقاية منها في المملكة المتحدة من التوقف عن التدخين".

وأضاف" تساهم هذه الدراسة في فهمنا للسجائر الإلكترونية، لكنها لا تظهر أن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان.لقد أثبتت عقود من الأبحاث العلاقة بين التدخين والسرطان، وأظهرت الدراسات حتى الآن أن السجائر الإلكترونية أقل ضررا بكثير من التدخين ويمكن أن تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين.

وأوضح

" ومع ذلك، فإن هذه الورقة تسلط الضوء على أن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر، ولذلك نحن بحاجة إلى دراسات إضافية للكشف عن آثارها المحتملة على المدى الطويل على صحة الإنسان."





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