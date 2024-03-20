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حمدان بن محمد يستقبل عدداً من رجال الأعمال والأعيان والمسؤولين في دبي

3/20/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،عدداً
من رجال الأعمال والأعيان والمسؤولين في دبي على إفطار رمضان .

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" "أثناء استقبال عدد من رجال الأعمال والأعيان والمسؤولين في دبي على إفطار رمضان .. عائلتنا واحدة .. قيمنا مشتركة.. محبتنا دائمة.. ومجتمعنا مترابط .. نسأل الله أن يديم الخير علينا وعلى بلادنا".


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