حمدان بن محمد يستقبل عدداً من رجال الأعمال والأعيان والمسؤولين في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،عدداً
من رجال الأعمال والأعيان والمسؤولين في دبي على إفطار رمضان .
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" "أثناء استقبال عدد من رجال الأعمال والأعيان والمسؤولين في دبي على إفطار رمضان .. عائلتنا واحدة .. قيمنا مشتركة.. محبتنا دائمة.. ومجتمعنا مترابط .. نسأل الله أن يديم الخير علينا وعلى بلادنا".
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