ضربة مزدوجة لألمانيا وبايرن ميونيخ بإصابة الحارس نوير

يغيب الحارس المخضرم مانويل نوير، العائد الى صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم أخيرًا، بسبب الاصابة عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا ضمن استعدادات "دي مانشافت" لاستضافة كأس أوروبا هذا الصيف، وفقا لما أعلن الاتحاد الالماني للعبة الاربعاء.

وأصيب ابن الـ 37 عامًا بتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال تمارين "دي مانشافت" الاربعاء في فرانكفورت ما اجبره على المغادرة، حسب ما أفاد الاتحاد الالماني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا).

وكان من المقرر أن يعود نوير إلى صفوف منتخب بلاده لحراسة عرينه بمواجهة فرنسا في ليون السبت بعدما استدعاه المدرب يوليان ناغلسمان للمرة الاولى منذ 15 شهراً.

كما سيغيب عن الودية الثانية أمام هولندا في فرانكفورت الثلاثاء المقبل.

وشارك نوير بقميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يتعرّض لكسر في قدمه أثناء ممارسته رياضة التزلج، ما ابعده عن الملاعب لسنة تقريباً.

وتُعد اصابة نوير ضربة معنوية لناديه بايرن ميونيخ حيث باتت الشكوك تحوم حيال مشاركته مع عملاق بافاريا أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 9 إبريل المقبل.

وكان مدربه في بايرن توماس توخل قد نوّه باستدعائه من جديد إلى المنتخب قائلاً إنّ نوير "في دوري خاص به".

وتابع "ما قاله لي الاطباء صدمني" حول إصابة نوير، مشيراً إلى أنّ عودة الحارس "استثنائية بالفعل.. واحدة في 20 ألفاً.. ربما واحدة في المليون".

من ناحيته، أوضح ناغلسمان بعد تماثل نوير للشفاء وادراجه ضمن التشكيلة انّه لم يتخذ قراره بعد حول خياره الاول بين الاخير ومارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني للوقوف بين الخشبات الثلاث لابطال العالم أربع مرات، وذلك قبل أشهر قليلة من استضافة ألمانيا لكأس أوروبا في يونيو و يوليو المقبلين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز