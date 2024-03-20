ثلاثة أسابيع إجازة الربيع في مدارس خاصة بأبوظبي

منحت مدارس خاصة في أبوظبي تدرس المنهاج الأجنبي طلابها إجازة الربيع اعتباراً من غداً 21 مارس الجاري وحتى14 إبريل المقبل، وذلك بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني واتمام الاختبارات الخاصة به، ووفق تقويم المدارس وايام "التمدرس" البالغ 185 يوماُ والمعتمد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.



ووفق التقويم فأن الفصل الدراسي الثالث سينطلق بدوام الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية 15 أبريل 2024، وسيكون تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج في الفترة من 22 حتى 26 من الشهر نفسه، فيما ستُجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث وللعام الدراسي من 5 وإلى 21 يوليو المقبل، مع الاخذ في الاعتبار فروقات بين مدارس وأخرى في مواعيد الانتهاء تلامس الأسبوع، حيث ستنتهي مدارس من اختبارات الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام قبل 15 يونيو المقبل، والمتوقع قبل عيد الأضحى المبارك، بينما ستواصل مدارس نشاطها وامتحاناتها حتى 21 يونيو، وسط مطالبات من أولياء الأمور بسرعة نهاية الاختبارات وتدشين الاجازة السنوية قبل 14 يونيو.

في السياق أكد مسؤولون تربويون أن إجازة الربيع متفاوتة بين المدارس الخاصة والدولية، حيث إن البعض منها تكتفي بمنح طلابها أسبوعين فقط، على غرار منح طلابها أسبوع إجازة خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي، بينما تمنح مدارس أخرى 3 أسابيع وهي التي لم يحصل طلابها على إجازة أسبوع خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي.

وأضافوا بأن المدراس الخاصة التي تدرس المنهاج الوزاري أو الحكومي ملتزمة بالقرارات المعممة والصادرة من وزارة التربية والتعليم، بينما المدارس التي تتبع المنهاج الأجنبي فأنها تنسق مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بعدد أيام إجازة الربيع بحسب مبرراتها ورغبتها في منح طلابها إجازة الربيع والتي تمنح في العموم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وناشد مدراء مدارس ومعلمون الطلبة باستغلال إجازة الربيع في التفاعل مع شهر القراءة والذي تحتفي به الإمارات خلال مارس الجاري، والتي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتساعد الطلاب والأفراد على إدراك أهميتها في تحصيل المعرفة.





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