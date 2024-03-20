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ولي عهد أبوظبي يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

3/20/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بقصر البطين، مساء اليوم، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموّه التهاني والتبريكات مع المهنئين، من الشيوخ وكبار المسؤولين من مختلف الجهات والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وأعيان البلاد وجموع المواطنين.

ودعا الجميع المولى عزّ وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والرخاء في ظلّ القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليُمن والبركات.

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