وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان التحركات في مجلس الأمن بشأن إيقاف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء التحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين لبحث المستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الوزير شكري نقل لنظيره الفرنسي تقدير مصر للجهود التي تبذلها فرنسا من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن للتعجيل بإصدار قرار من المجلس يطالب بإيقاف إطلاق النار في غزة نظرا لخطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق في هذا الإطار بما في ذلك مع الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة غدا الخميس.
من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك الوضع في السودان حيث أطلع وزير خارجية فرنسا نظيره المصري على الجهود التي تقوم بها باريس من أجل حشد المساعدات الإنسانية للتعامل مع الأزمة السودانية.
وأشار البيان إلى أن شكري حرص من جانبه على إطلاع نظيره الفرنسي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حلحلة الأزمة السودانية ومحاولة التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في أسرع وقت. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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