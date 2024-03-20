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وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان التحركات في مجلس الأمن بشأن إيقاف إطلاق النار في غزة

3/20/2024 2:38:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء التحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين لبحث المستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الوزير شكري نقل لنظيره الفرنسي تقدير مصر للجهود التي تبذلها فرنسا من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن للتعجيل بإصدار قرار من المجلس يطالب بإيقاف إطلاق النار في غزة نظرا لخطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق في هذا الإطار بما في ذلك مع الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة غدا الخميس.
من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك الوضع في السودان حيث أطلع وزير خارجية فرنسا نظيره المصري على الجهود التي تقوم بها باريس من أجل حشد المساعدات الإنسانية للتعامل مع الأزمة السودانية.
وأشار البيان إلى أن شكري حرص من جانبه على إطلاع نظيره الفرنسي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حلحلة الأزمة السودانية ومحاولة التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في أسرع وقت. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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