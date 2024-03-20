إيطاليا تؤكد معارضتها شن الاحتلال اجتياحا عسكريا لمدينة (رفح) الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 20 - 3 (كونا) -- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء عن معارضة بلادها شن الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا عسكريا لمدينة (رفح) الفلسطينية واصفة هذه الخطوة بأنها ستمثل "انتهاكا للقانون الدولي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية" وإلى زيادة عزلة الكيان الإسرائيلي المحتل.
جاء ذلك في تعقيب ميلوني أمام مجلس النواب الإيطالي على النقاش البرلماني في معرض تناول العدوان على قطاع غزة ضمن إحاطة قدمتها بشأن الأولويات الحكومية قبيل مشاركتها في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل غدا الخميس وبعد غد الجمعة.
وشددت على الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل إيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع مع "إطلاق مبادرات ملموسة لإيجاد حل هيكلي للقضية الفلسطينية".
ويبدأ زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس عقد لقاء قمة تستمر يومين لمناقشة أربعة محاور أساسية بينها بحث الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ومساعدة أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوروبي. (النهاية)
م ن / م ن ف
MENAFN20032024000071011013ID1108002284
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