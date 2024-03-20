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إيطاليا تؤكد معارضتها شن الاحتلال اجتياحا عسكريا لمدينة (رفح) الفلسطينية

3/20/2024 2:38:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 20 - 3 (كونا) -- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء عن معارضة بلادها شن الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا عسكريا لمدينة (رفح) الفلسطينية واصفة هذه الخطوة بأنها ستمثل "انتهاكا للقانون الدولي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية" وإلى زيادة عزلة الكيان الإسرائيلي المحتل.
جاء ذلك في تعقيب ميلوني أمام مجلس النواب الإيطالي على النقاش البرلماني في معرض تناول العدوان على قطاع غزة ضمن إحاطة قدمتها بشأن الأولويات الحكومية قبيل مشاركتها في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل غدا الخميس وبعد غد الجمعة.
وشددت على الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل إيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع مع "إطلاق مبادرات ملموسة لإيجاد حل هيكلي للقضية الفلسطينية".
ويبدأ زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس عقد لقاء قمة تستمر يومين لمناقشة أربعة محاور أساسية بينها بحث الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ومساعدة أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوروبي. (النهاية)

م ن / م ن ف




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