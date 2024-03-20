(الداخلية): توفير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في المحافظات خلال رمضان لتأمين سلامة الجميع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عن خطة أمنية ومرورية لشهر رمضان المبارك تتضمن توفير عدد من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات لضمان تأمين وسلامة الجميع.
وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي الجميع إلى ضرورة تجنب إقامة عمل الفعاليات الخاصة بشهر رمضان داخل المناطق السكنية والساحات.
ودعت إلى عدم استخدام العربات والآليات الترفيهية والفرق الشعبية وعربات الأكل داخل المناطق ما يؤدي إلى إغلاق الطرق الداخلية وعرقلة حركة السير فيها وتعريض حياة الأطفال إلى الخطر وذلك تزامنا مع قرب مناسبة (القرقيعان) في منتصف الشهر الفضيل.
وحثت أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وعدم الاعتماد على العمالة المنزلية واتباع التعليمات والإرشادات الأمنية والمرورية مشيرة الى استمرارها وتواصلها مع الجمهور في جميع الأوقات من أجل تحقيق الهدف المنشود مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعت قائدي المركبات الى الانتباه وتخفيف السرعة خاصة في الطرق الداخلية وضرورة الانتباه في الطريق العام لضمان سلامة مرتادي الطريق. (النهاية)
ح م د / أ م ح
MENAFN20032024000071011013ID1108002283
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