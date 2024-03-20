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(الداخلية): توفير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في المحافظات خلال رمضان لتأمين سلامة الجميع

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عن خطة أمنية ومرورية لشهر رمضان المبارك تتضمن توفير عدد من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات لضمان تأمين وسلامة الجميع.
وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي الجميع إلى ضرورة تجنب إقامة عمل الفعاليات الخاصة بشهر رمضان داخل المناطق السكنية والساحات.
ودعت إلى عدم استخدام العربات والآليات الترفيهية والفرق الشعبية وعربات الأكل داخل المناطق ما يؤدي إلى إغلاق الطرق الداخلية وعرقلة حركة السير فيها وتعريض حياة الأطفال إلى الخطر وذلك تزامنا مع قرب مناسبة (القرقيعان) في منتصف الشهر الفضيل.
وحثت أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وعدم الاعتماد على العمالة المنزلية واتباع التعليمات والإرشادات الأمنية والمرورية مشيرة الى استمرارها وتواصلها مع الجمهور في جميع الأوقات من أجل تحقيق الهدف المنشود مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعت قائدي المركبات الى الانتباه وتخفيف السرعة خاصة في الطرق الداخلية وضرورة الانتباه في الطريق العام لضمان سلامة مرتادي الطريق. (النهاية)

ح م د / أ م ح




MENAFN20032024000071011013ID1108002283

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