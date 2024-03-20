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وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الفرنسي هاتفيا جهود إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء جهود إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة والتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لجميع أنحاء القطاع.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الجانبين بحثا الأوضاع المتدهورة في القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار الحرب على غزة ومنع الكيان الإسرائيلي المحتل دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع.
وذكر البيان أن الصفدي شدد خلال الاتصال على أنه لا يمكن إدخال المساعدات بشكل كاف وتلبية احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون المجاعة من دون إيقاف العدوان ورفع كل القيود على إدخال المساعدات وتوزيعها والسماح للمنظمات الأممية بالقيام بدورها الإنساني.
وأكد الجانبان وفقا للبيان استمرارهما في العمل معا من أجل التوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار والتعاون في إدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك من خلال الإنزالات الجوية وأنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع.
ونقل البيان عن الصفدي وسيجورنيه تأكيدهما أن تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة هو "السبيل الوحيد" لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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