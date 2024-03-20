وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الفرنسي هاتفيا جهود إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء جهود إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة والتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لجميع أنحاء القطاع.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الجانبين بحثا الأوضاع المتدهورة في القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار الحرب على غزة ومنع الكيان الإسرائيلي المحتل دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع.
وذكر البيان أن الصفدي شدد خلال الاتصال على أنه لا يمكن إدخال المساعدات بشكل كاف وتلبية احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون المجاعة من دون إيقاف العدوان ورفع كل القيود على إدخال المساعدات وتوزيعها والسماح للمنظمات الأممية بالقيام بدورها الإنساني.
وأكد الجانبان وفقا للبيان استمرارهما في العمل معا من أجل التوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار والتعاون في إدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك من خلال الإنزالات الجوية وأنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع.
ونقل البيان عن الصفدي وسيجورنيه تأكيدهما أن تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة هو "السبيل الوحيد" لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
MENAFN20032024000071011013ID1108002282
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