استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع من جراء قصف الاحتلال مركبة في (جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح متوسطة من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت ثلاثة شهداء وشخصا مصابا رابعا من (جنين).
بدورها ذكرت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة من مخيم (جنين) موضحة أن طائرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت صاروخا نحو المركبة التي كان يستقلها الشباب الأربعة. (النهاية)
ن ق / م ع ع
MENAFN20032024000071011013ID1108002281
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