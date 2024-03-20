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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة رابع من جراء قصف الاحتلال مركبة في (جنين)

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح متوسطة من جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت ثلاثة شهداء وشخصا مصابا رابعا من (جنين).
بدورها ذكرت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة من مخيم (جنين) موضحة أن طائرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت صاروخا نحو المركبة التي كان يستقلها الشباب الأربعة. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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