Wednesday, 20 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس وزراء الهند يتعهد ببذل جميع الجهود لدعم الحل السلمي بين روسيا وأوكرانيا

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 20 - 3 (كونا) -- تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأربعاء ببذل كل ما في الوسع لدعم الحل السلمي للصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه مودي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي تعهد خلاله بدعم الهند جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل مبكر لجميع القضايا بين كييف وموسكو.
وأضاف البيان أن المباحثات بين مودي وزيلينسكي تناولت سبل تعزيز الشراكة بين الهند وأوكرانيا فيما أكد مودي مجددا الموقف الهندي بشأن ضرورة حل النزاع بين كييف وموسكو من خلال الحوار والدبلوماسية.
ونقل البيان عن الرئيس زيلينسكي تثمينه من جانبه "المساعدة الإنسانية المستمرة" التي تقدمها الهند لشعب أوكرانيا.
وكان مودي قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم شدد خلالها رئيس الوزراء الهندي على أهمية الوصول إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية. (النهاية)

ا ت ك / م ن ف




MENAFN20032024000071011013ID1108002280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث