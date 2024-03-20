رئيس وزراء الهند يتعهد ببذل جميع الجهود لدعم الحل السلمي بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 20 - 3 (كونا) -- تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأربعاء ببذل كل ما في الوسع لدعم الحل السلمي للصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه مودي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي تعهد خلاله بدعم الهند جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل مبكر لجميع القضايا بين كييف وموسكو.
وأضاف البيان أن المباحثات بين مودي وزيلينسكي تناولت سبل تعزيز الشراكة بين الهند وأوكرانيا فيما أكد مودي مجددا الموقف الهندي بشأن ضرورة حل النزاع بين كييف وموسكو من خلال الحوار والدبلوماسية.
ونقل البيان عن الرئيس زيلينسكي تثمينه من جانبه "المساعدة الإنسانية المستمرة" التي تقدمها الهند لشعب أوكرانيا.
وكان مودي قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم شدد خلالها رئيس الوزراء الهندي على أهمية الوصول إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية. (النهاية)
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