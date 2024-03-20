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واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وكيانين تتهمهم بالضلوع في حملات تضليل روسية

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على فردين وكيانين تتهمهم بالضلوع في استخدام الإنترنت لنشر "حملات إعلامية مضللة" لمصلحة روسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الفردين والكيانين الذين طالتهم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) هم مجموعة شركات (ستروكتورا) المتخصصة في تطوير البرمجيات ووكالة التصميم الاجتماعي المتخصصة في المشاريع الاجتماعية والسياسية ومؤسسيهما حيث "قدموا خدمات للحكومة الروسية فيما يتعلق بحملة التأثير الأجنبية الخبيثة بما في ذلك محاولة انتحال صفة وسائل إعلام مشروعة".
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون أن الولايات المتحدة "تظل ثابتة في الدفاع عن مبادئ الديمقراطية ومصداقية الانتخابات إلى جانب شركائها وحلفائها".
وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الكيانين والفردين قاموا "بإنشاء شبكة تضم أكثر من 60 موقعا إلكترونيا تنتحل صفة مؤسسات إخبارية حقيقية في أوروبا ثم تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الزائفة لتضخيم المحتوى المضلل للمواقع الإلكترونية المخادعة".
وأكد أن إجراء الخزانة يعكس جهود الولايات المتحدة "المستمرة لمواجهة عمليات التأثير الخبيثة للكرملين".
وأضاف ميلر "سنستمر في فضح جهود روسيا المستمرة لتضليل الجماهير من خلال حملات الخداع التي تديرها الدولة". (النهاية)

ر س ر / أ م س




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