واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وكيانين تتهمهم بالضلوع في حملات تضليل روسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على فردين وكيانين تتهمهم بالضلوع في استخدام الإنترنت لنشر "حملات إعلامية مضللة" لمصلحة روسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الفردين والكيانين الذين طالتهم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) هم مجموعة شركات (ستروكتورا) المتخصصة في تطوير البرمجيات ووكالة التصميم الاجتماعي المتخصصة في المشاريع الاجتماعية والسياسية ومؤسسيهما حيث "قدموا خدمات للحكومة الروسية فيما يتعلق بحملة التأثير الأجنبية الخبيثة بما في ذلك محاولة انتحال صفة وسائل إعلام مشروعة".
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون أن الولايات المتحدة "تظل ثابتة في الدفاع عن مبادئ الديمقراطية ومصداقية الانتخابات إلى جانب شركائها وحلفائها".
وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الكيانين والفردين قاموا "بإنشاء شبكة تضم أكثر من 60 موقعا إلكترونيا تنتحل صفة مؤسسات إخبارية حقيقية في أوروبا ثم تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الزائفة لتضخيم المحتوى المضلل للمواقع الإلكترونية المخادعة".
وأكد أن إجراء الخزانة يعكس جهود الولايات المتحدة "المستمرة لمواجهة عمليات التأثير الخبيثة للكرملين".
وأضاف ميلر "سنستمر في فضح جهود روسيا المستمرة لتضليل الجماهير من خلال حملات الخداع التي تديرها الدولة". (النهاية)
ر س ر / أ م س
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