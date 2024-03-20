مسؤول أممي يحذر من انزلاق بعض المناطق السودانية إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 3 (كونا) -- حذر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ماوريتسيو مارتينا اليوم الأربعاء من انزلاق بعض المناطق السودانية إلى "حالة كارثية" من انعدام الأمن الغذائي بسبب تأثير الصراع ومع قرب "موسم العجاف" في مايو المقبل.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث مسألة انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند (حماية المدنيين في الصراعات المسلحة) حيث استمع المجلس إلى إحاطتين من كل من مارتينا ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.
وأعرب مارتينا في إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عن قلقه البالغ من "حجم الجوع في جميع أنحاء السودان" مشيرا إلى أن "الصراع يدفع أزمة الجوع ويقيد الإنتاج الزراعي ويدمر البنية التحتية الرئيسية ويعرقل التدفقات التجارية ويقيد وصول المساعدات الإنسانية ويؤدي إلى نزوح واسع النطاق".
وأوضح أن انتشار القتال وتصاعده يؤثران بشكل مباشر على الأمن الغذائي خاصة أن الصراع طاول مناطق جديدة لا سيما في ولايات (الجزيرة) و(سنار) و(النيل الأبيض) التي تعد بمنزلة "سلة الغذاء الرئيسية" في السودان.
وشدد مارتينا على أن اقتصاد السودان يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي حيث يعمل ما يقرب من 65 بالمئة من سكانه في الزراعة.
وأشار إلى أن الناس الذين نجحوا في إنتاج الغذاء على الرغم من الصراع "احتياطاتهم آخذة في النفاد بسرعة" وأن من يعتمدون على المساعدات الإنسانية "يصعب الوصول إليهم على نحو متزايد".
وأصدرت منظمة (فاو) أمس الثلاثاء تقريرها السنوي لتقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية في السودان الذي فحص إنتاج الغذاء في عام 2023 وقيم الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء ولايات السودان ال18.
وقال نائب المدير العام للمنظمة إن نتائج التقرير أوضحت الأضرار التي سببها النزاع للإنتاج الزراعي ومن بينها أن أداء موسم إنتاج الحبوب الرئيسي لعام 2023 كان "سيئا للغاية" حيث انخفض بنسبة 46 بالمئة عن محصول العام السابق.
من جانبها نبهت وسورنو إلى أن "مهزلة إنسانية تجري في السودان تحت غطاء من الإهمال الدولي والتقاعس عن العمل" محذرة من "حالة انعدام واسعة النطاق وسريعة التدهور في الأمن الغذائي" في السودان.
وأضافت وسورنو في إحاطتها أن "الحجم الهائل" للاحتياجات الإنسانية وأعداد النازحين الذين "يواجهون الجوع" يجعلان ما يحدث في السودان "واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".
وشددت على ضرورة أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية بمنزلة "شريان الحياة لملايين الأشخاص الذين فقدوا كل شيء تقريبا بسب الصراع" معربة عن الأسف إزاء "العوائق الشديدة التي لا تزال تواجه عملية الوصول إلى الفئات الأضعف" لا سيما في ولايات (الخرطوم) و(دارفور) و(كردفان) و(الجزيرة).
وذكرت بقرار اعتمده مجلس الأمن يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل ومن دون عوائق" إلى السودان.
ووصفت وسورنو المؤتمر رفيع المستوى حول السودان وجيرانه المقرر انعقاده في باريس في 15 أبريل المقبل بأنه "فرصة مهمة لتقديم التزامات ملموسة لدعم عملية المساعدات ومعالجة المعاناة" بما في ذلك من خلال زيادة المساهمات المالية للنداء الإنساني للسودان لعام 2024 الذي تلقى 131 مليون دولار بما يعادل 5 في المئة من جملة 7ر2 مليار دولار مطلوبة.
وعانى السودان على أمد الأشهر ال11 الماضية من العواقب الإنسانية المدمرة للقتال الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وأدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص منذ بداية النزاع وحتى 15 مارس الماضي وفقا لبيانات دولية.
وأدى الصراع أيضا إلى حدوث "أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم" إذ نزح 5ر6 ملايين شخص داخليا منذ بداية الأزمة الحالية إضافة إلى ثلاثة ملايين نزحوا بالفعل قبل بدء الاشتباكات الأخيرة كما لجأ 8ر1 مليون شخص آخر إلى الدول المجاورة وفقا لتقديرات أممية. (النهاية)
ع س ت / م ع ع
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