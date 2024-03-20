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مسؤول أممي يحذر من انزلاق بعض المناطق السودانية إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 3 (كونا) -- حذر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ماوريتسيو مارتينا اليوم الأربعاء من انزلاق بعض المناطق السودانية إلى "حالة كارثية" من انعدام الأمن الغذائي بسبب تأثير الصراع ومع قرب "موسم العجاف" في مايو المقبل.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث مسألة انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند (حماية المدنيين في الصراعات المسلحة) حيث استمع المجلس إلى إحاطتين من كل من مارتينا ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.
وأعرب مارتينا في إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عن قلقه البالغ من "حجم الجوع في جميع أنحاء السودان" مشيرا إلى أن "الصراع يدفع أزمة الجوع ويقيد الإنتاج الزراعي ويدمر البنية التحتية الرئيسية ويعرقل التدفقات التجارية ويقيد وصول المساعدات الإنسانية ويؤدي إلى نزوح واسع النطاق".
وأوضح أن انتشار القتال وتصاعده يؤثران بشكل مباشر على الأمن الغذائي خاصة أن الصراع طاول مناطق جديدة لا سيما في ولايات (الجزيرة) و(سنار) و(النيل الأبيض) التي تعد بمنزلة "سلة الغذاء الرئيسية" في السودان.
وشدد مارتينا على أن اقتصاد السودان يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي حيث يعمل ما يقرب من 65 بالمئة من سكانه في الزراعة.
وأشار إلى أن الناس الذين نجحوا في إنتاج الغذاء على الرغم من الصراع "احتياطاتهم آخذة في النفاد بسرعة" وأن من يعتمدون على المساعدات الإنسانية "يصعب الوصول إليهم على نحو متزايد".
وأصدرت منظمة (فاو) أمس الثلاثاء تقريرها السنوي لتقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية في السودان الذي فحص إنتاج الغذاء في عام 2023 وقيم الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء ولايات السودان ال18.
وقال نائب المدير العام للمنظمة إن نتائج التقرير أوضحت الأضرار التي سببها النزاع للإنتاج الزراعي ومن بينها أن أداء موسم إنتاج الحبوب الرئيسي لعام 2023 كان "سيئا للغاية" حيث انخفض بنسبة 46 بالمئة عن محصول العام السابق.
من جانبها نبهت وسورنو إلى أن "مهزلة إنسانية تجري في السودان تحت غطاء من الإهمال الدولي والتقاعس عن العمل" محذرة من "حالة انعدام واسعة النطاق وسريعة التدهور في الأمن الغذائي" في السودان.
وأضافت وسورنو في إحاطتها أن "الحجم الهائل" للاحتياجات الإنسانية وأعداد النازحين الذين "يواجهون الجوع" يجعلان ما يحدث في السودان "واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".
وشددت على ضرورة أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية بمنزلة "شريان الحياة لملايين الأشخاص الذين فقدوا كل شيء تقريبا بسب الصراع" معربة عن الأسف إزاء "العوائق الشديدة التي لا تزال تواجه عملية الوصول إلى الفئات الأضعف" لا سيما في ولايات (الخرطوم) و(دارفور) و(كردفان) و(الجزيرة).
وذكرت بقرار اعتمده مجلس الأمن يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل ومن دون عوائق" إلى السودان.
ووصفت وسورنو المؤتمر رفيع المستوى حول السودان وجيرانه المقرر انعقاده في باريس في 15 أبريل المقبل بأنه "فرصة مهمة لتقديم التزامات ملموسة لدعم عملية المساعدات ومعالجة المعاناة" بما في ذلك من خلال زيادة المساهمات المالية للنداء الإنساني للسودان لعام 2024 الذي تلقى 131 مليون دولار بما يعادل 5 في المئة من جملة 7ر2 مليار دولار مطلوبة.
وعانى السودان على أمد الأشهر ال11 الماضية من العواقب الإنسانية المدمرة للقتال الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وأدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص منذ بداية النزاع وحتى 15 مارس الماضي وفقا لبيانات دولية.
وأدى الصراع أيضا إلى حدوث "أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم" إذ نزح 5ر6 ملايين شخص داخليا منذ بداية الأزمة الحالية إضافة إلى ثلاثة ملايين نزحوا بالفعل قبل بدء الاشتباكات الأخيرة كما لجأ 8ر1 مليون شخص آخر إلى الدول المجاورة وفقا لتقديرات أممية. (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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