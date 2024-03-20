واشنطن تعلن تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت اليوم الأربعاء عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بمشاركة الأردن "لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من النزاع الدائر".
وذكرت القيادة المركزية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن العملية المشتركة تضمنت "إسقاط نحو ستة آلاف رطل من المواد الغذائية بما في ذلك الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة على شمال غزة".
وأضافت أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) "تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وأكدت (سنتكوم) مواصلتها التخطيط لتنظيم عمليات أخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني. (النهاية)
ر س ر / م ع ا
MENAFN20032024000071011013ID1108002277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.