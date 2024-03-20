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واشنطن تعلن تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة الأردن

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت اليوم الأربعاء عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بمشاركة الأردن "لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من النزاع الدائر".
وذكرت القيادة المركزية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن العملية المشتركة تضمنت "إسقاط نحو ستة آلاف رطل من المواد الغذائية بما في ذلك الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة على شمال غزة".
وأضافت أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) "تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وأكدت (سنتكوم) مواصلتها التخطيط لتنظيم عمليات أخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني. (النهاية)

ر س ر / م ع ا




MENAFN20032024000071011013ID1108002277

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