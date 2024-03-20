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رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ إزاء هجوم الاحتلال المحتمل على (رفح)

3/20/2024 2:38:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 3 (كونا) -- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ بشأن الآثار الكارثية لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المحتمل على مدينة (رفح) الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وقالت فون دير لاين في بيان عقب اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بروكسل "إننا قلقون للغاية بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها السكان المدنيون الضعفاء من جراء الهجوم واسع النطاق في (رفح)".
ودعت إلى ضرورة التركيز على الإيصال الفعلي للمساعدات للفلسطينيين على الأرض ودعم وكالات المعونة الإنسانية.
وشددت على ضرورة العمل على "إيصال آمن للمساعدات مع الوكالات الإنسانية الموجودة على الأرض وهذا يشمل بالطبع أولا وقبل كل شيء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة و"شفافيته" في معالجة الادعاءات ضد موظفي (أونروا) مشيرة إلى الحوار الذي أجرته مع مسؤولي الوكالة في هذا الصدد أخيرا.
وقالت فون دير لاين "أجرينا حوارا بناء مع (أونروا) ونتج عنه السماح بصرف دفعة أولى قدرها 50 مليون يورو (24ر54 مليون دولار) كجزء من 82 مليون يورو (96ر88 مليون دولار) سيتم صرفها من خلال الوكالة خلال العام الحالي لمصلحة سكان غزة أولا وقبل أي شيء".
كما أعربت عن أملها في أن تؤدي المناقشات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر حول إيقاف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى إلى "نتيجة إيجابية".
واختتمت بالقول إن أوروبا ستدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة بمجرد انتهاء الحرب مؤكدة ضرورة بناء مسار سياسي واضح نحو حل الدولتين. (النهاية)

ح ت ص / أ م س




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