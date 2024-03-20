رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ إزاء هجوم الاحتلال المحتمل على (رفح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 3 (كونا) -- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ بشأن الآثار الكارثية لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المحتمل على مدينة (رفح) الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وقالت فون دير لاين في بيان عقب اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بروكسل "إننا قلقون للغاية بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها السكان المدنيون الضعفاء من جراء الهجوم واسع النطاق في (رفح)".
ودعت إلى ضرورة التركيز على الإيصال الفعلي للمساعدات للفلسطينيين على الأرض ودعم وكالات المعونة الإنسانية.
وشددت على ضرورة العمل على "إيصال آمن للمساعدات مع الوكالات الإنسانية الموجودة على الأرض وهذا يشمل بالطبع أولا وقبل كل شيء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة و"شفافيته" في معالجة الادعاءات ضد موظفي (أونروا) مشيرة إلى الحوار الذي أجرته مع مسؤولي الوكالة في هذا الصدد أخيرا.
وقالت فون دير لاين "أجرينا حوارا بناء مع (أونروا) ونتج عنه السماح بصرف دفعة أولى قدرها 50 مليون يورو (24ر54 مليون دولار) كجزء من 82 مليون يورو (96ر88 مليون دولار) سيتم صرفها من خلال الوكالة خلال العام الحالي لمصلحة سكان غزة أولا وقبل أي شيء".
كما أعربت عن أملها في أن تؤدي المناقشات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر حول إيقاف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى إلى "نتيجة إيجابية".
واختتمت بالقول إن أوروبا ستدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة بمجرد انتهاء الحرب مؤكدة ضرورة بناء مسار سياسي واضح نحو حل الدولتين. (النهاية)
ح ت ص / أ م س
MENAFN20032024000071011013ID1108002276
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