البورصة تشارك في برنامج تدريبي حول المساواة بين الجنسين في أسواق رأس المال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- شاركت بورصة عمان بالتعاون مع مبادرة البورصات المستدامة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة في برنامج تدريبي حول المساواة بين الجنسين بأسواق رأس المال، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلين من الشركات المدرجة في البورصة.

وأكدت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية هذا البرنامج التدريبي لتسليطه الضوء على المساواة بين الجنسين باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة (الهدف رقم 5)، وهو من الأهداف التي تهتم بها أسواق رأس المال كونه يتم الإفصاح عنه في تقارير الاستدامة التي تصدر سنوياً عن الشركات المدرجة في مؤشر الشركات العشرين الكبرى.

ويهدف التدريب إلى بناء فهم أساسي لمعنى المساواة بين الجنسين، وتحديد المبادئ العالمية والمتطلبات المحلية التي يمكن أن توجه المشاركين أثناء انطلاقهم في رحلتهم لتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى بناء الوعي بالتمويل المستدام من خلال فهم الآثار المالية لعدم المساواة بين الجنسين، وتحسين تقارير الشركات، وتحديد الفرص المتاحة في السوق التي توفرها هذه التحسينات.

وشاركت بورصة عمان في افتتاح أعمال هذا البرنامج التدريبي ممثلة بـمدير دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي الدكتورة رشا ديات، واستعرضت فيه أهم النقاط التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين في بورصة عمان.

يذكر أن نسبة الموظفات الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين في البورصة بلغت 43 بالمئة في نهاية عام 2023، كما بلغت نسبتهن 42 بالمئة من إجمالي الوظائف الإشرافية في البورصة.

وتقوم بورصة عمان بتنظيم فعالية قرع الجرس منذ عام 2016 والتي تهدف لزيادة الوعي بدور وفرص القطاع الخاص لتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى المشاركة ضمن قائمة السيدات القياديات في الاتحاد الدولي للبورصات والتوقيع على بيان الدعم للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

20/03/2024 21:16:45