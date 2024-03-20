البورصة تشارك في برنامج تدريبي حول المساواة بين الجنسين في أسواق رأس المال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- شاركت بورصة عمان بالتعاون مع مبادرة البورصات المستدامة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة في برنامج تدريبي حول المساواة بين الجنسين بأسواق رأس المال، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلين من الشركات المدرجة في البورصة.
وأكدت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية هذا البرنامج التدريبي لتسليطه الضوء على المساواة بين الجنسين باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة (الهدف رقم 5)، وهو من الأهداف التي تهتم بها أسواق رأس المال كونه يتم الإفصاح عنه في تقارير الاستدامة التي تصدر سنوياً عن الشركات المدرجة في مؤشر الشركات العشرين الكبرى.
ويهدف التدريب إلى بناء فهم أساسي لمعنى المساواة بين الجنسين، وتحديد المبادئ العالمية والمتطلبات المحلية التي يمكن أن توجه المشاركين أثناء انطلاقهم في رحلتهم لتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى بناء الوعي بالتمويل المستدام من خلال فهم الآثار المالية لعدم المساواة بين الجنسين، وتحسين تقارير الشركات، وتحديد الفرص المتاحة في السوق التي توفرها هذه التحسينات.
وشاركت بورصة عمان في افتتاح أعمال هذا البرنامج التدريبي ممثلة بـمدير دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي الدكتورة رشا ديات، واستعرضت فيه أهم النقاط التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين في بورصة عمان.
يذكر أن نسبة الموظفات الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين في البورصة بلغت 43 بالمئة في نهاية عام 2023، كما بلغت نسبتهن 42 بالمئة من إجمالي الوظائف الإشرافية في البورصة.
وتقوم بورصة عمان بتنظيم فعالية قرع الجرس منذ عام 2016 والتي تهدف لزيادة الوعي بدور وفرص القطاع الخاص لتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى المشاركة ضمن قائمة السيدات القياديات في الاتحاد الدولي للبورصات والتوقيع على بيان الدعم للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
20/03/2024 21:16:45
MENAFN20032024000117011021ID1108002275
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