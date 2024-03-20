رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته في خطوة مفاجئة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 20 آذار(بترا)-أعلن رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار في خطوة مفاجئة، اليوم الأربعاء، تنحّيه عن منصبه كرئيس للوزراء وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم.

ونقلت عديد الصحف البريطانية اليوم عن فارداكار قوله للصحافيين في دبلن "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب"، مشيرا إلى أن قراره بالتنحي يعود لأسباب شخصية وسياسية.

وقال نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، زعيم حزب فيانا فايل المشارك في الائتلاف إن إعلان فارادكار الاستقالة "لم يكن متوقعا"، لكنه أضاف أنه يتوقع أن تستمر الحكومة في تصريف أعمالها لكامل ولايتها.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

20/03/2024 20:42:14