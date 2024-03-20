رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن استقالته في خطوة مفاجئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 آذار(بترا)-أعلن رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار في خطوة مفاجئة، اليوم الأربعاء، تنحّيه عن منصبه كرئيس للوزراء وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم.
ونقلت عديد الصحف البريطانية اليوم عن فارداكار قوله للصحافيين في دبلن "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب"، مشيرا إلى أن قراره بالتنحي يعود لأسباب شخصية وسياسية.
وقال نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، زعيم حزب فيانا فايل المشارك في الائتلاف إن إعلان فارادكار الاستقالة "لم يكن متوقعا"، لكنه أضاف أنه يتوقع أن تستمر الحكومة في تصريف أعمالها لكامل ولايتها.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
20/03/2024 20:42:14
MENAFN20032024000117011021ID1108002274
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