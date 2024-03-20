إربد: الأمطار الأخيرة ذات تأثيرات إيجابيه كبيرة على مختلف القطاعات الزراعية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 20 آذار (بترا) علا عبيدات- قال رئيس جمعية كفرسوم الزراعية التعاونية، المهندس عاهد عبيدات، إن الأمطار التي هطلت أخيرا خلال شهر آذار تعتبر ذات أهمية بالغة للقطاع الزراعي ولها تأثيرات إيجابيه كبيرة على مختلف القطاعات الزراعية.

وأضاف عبيدات، خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن كميات الهطول المطري ستعمل على تعزيز مخزون المياه بالنسبة للمحاصيل الحقلية، التي تزرع على مساحات واسعة في سهول محافظة إربد وأهمها القمح والشعير، حيث ستمدها بالرطوبة الكافية حتى موعد الحصاد، والمتوقع أن يكون ممتازا هذا العام وبنسبة إنتاجيه عالية في الدونم الواحد.

وعن كميات الأمطار بالنسبة للأشجار المثمرة، أشار بأنها ستعمل على زيادة مخزون التربة من المياه والتي ستعمل بدورها على إمداد الأشجار المثمرة بالرطوبة الكافية خلال الفترة الأولى من أشهر الصيف، كما ستعزز مرحلة الأزهار والتي تعتبر فترة حرجة بالنسبة لتوفر عامل الرطوبة للحصول على نسبة عالية من عقد الأزهار وعلى كميات كبيرة من الثمار وبشكل جيد.

وأضاف عبيدات أن الأمطار ستعمل على إطالة فترة النباتات الرعوية في المراعي الطبيعية، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية، حيث ستعمل على توفير الأعلاف الخضراء لفترة طويلة، وبالتالي تقلل من تكاليف الإنتاج لمربي الثروة الحيوانية، كما ستعمل على إطالة فترة فصل الربيع وفترة الأزهار، وتوافر المراعي الطبيعية للنحل، وتحسين إنتاجية خلايا النحل.

وبين أن الامطار ستعمل على زيادة مخزون المياه الجوفية، وتدفق وجريان الماء السطحية إلى السدود والأنهار، كما ستعمل على زيادة تدفق الينابيع السطحية والتي تعمل على ري مساحات كبيرة من البساتين وخاصة بساتين الرمان المنتشرة بكثرة في محافظه إربد.

بدورها، أشارت المهندسة الزراعية، إيمان بني هاني، إلى أن تدني درجات الحرارة المصاحبة للمنخفض الحالي وكميات الهطول المطري متطلب ضروري لفترة السكون، والتي تمر بها معظم الأشجار المثمرة وبخاصة أشجار اللوزيات وأشجار العنب والتفاح، وبعض الأشجار الحرجية متساقطة الأوراق، مما سيساهم بنموها وزيادة إنتاجها من الثمار وزيادة أعدادها بشكل كبير.

ولفتت إلى أهمية قيام المزارعين بكافة العمليات الزراعية التي من شأنها زيادة الإنتاج والحصول على منتجات سليمة عالية الجودة، وذلك من خلال إجراء عمليات الحراثة وإزالة الأعشاب الضارة والقيام بعمليات التسميد العضوي والكيميائي.

وحول الإجراءات المتبعة للثروة الحيوانية في الفترة الحالية، أكدت بني هاني أن فصل الشتاء تكثر فيه الأمراض الشائعة بين الحيوانات والطيور، لذا يجب توفير الظروف الصحية المناسبة التي تمنع انتشار الأمراض وانتقال العدوى بينها، إضافة إلى استخدام المطاعيم وبعض العلاجات اللازمة للقضاء على معظم أمراض الحيوانات الشائعة.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

20/03/2024 20:38:12