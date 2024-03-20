الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مأدبة الإفطار التي أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وأعرب جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن تقديره لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيدا بمستواهم المتميز في أداء واجباتهم ومهامهم.

وحضر مأدبة الإفطار مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وكبار الضباط، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأدى جلالة الملك والحضور صلاة المغرب جماعة.

--(بترا)

أز/هـ ح

20/03/2024 20:05:24