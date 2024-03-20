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استشهاد 3 فلسطينيين بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين

3/20/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 20 آذار (بترا) - استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب رابع بجروح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة فلسطينية على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بجنين في بيان لها، أن طواقمها نقلت 3 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالمتوسطة.
--(بترا)
م . ف/أز/ هـ ح
20/03/2024 19:54:50

MENAFN20032024000117011021ID1108002270

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