استشهاد 3 فلسطينيين بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين

استشهاد 3 فلسطينيين بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين
التاريخ
3/20/2024 2:37:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 آذار (بترا) - استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب رابع بجروح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة فلسطينية على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بجنين في بيان لها، أن طواقمها نقلت 3 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالمتوسطة.
--(بترا)
م . ف/أز/ هـ ح
20/03/2024 19:54:50
MENAFN20032024000117011021ID1108002270
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