الفايز يُهنئ بذكرى الكرامة ويحيي الأمهات الأردنيات والفلسطينيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 20 آذار (بترا)-قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إننا ونحن نتفيأ ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الخميس، نستذكر بكل معاني الفخر والبهاء الإنجاز الوطني الكبير، الذي سطره جيشنا الأردني الباسل - الجيش العربي المصطفوي بقيادته الهاشمية المظفرة، ومن خلفهما شعبنا الأردني الوفي، فكانت الكرامة صفحة ناصعة من صفحات الوطن، وسفرا من أسفاره الخالدة، وأمجاد البطولة لجيشنا الباسل.

وأضاف، في بيان صحفي، أنه بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة فإننا في مجلس الأعيان نتقدم بالتهنئة والتبريك من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومن كافة منتسبي أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة الأردنية، وشعبنا الأردني الأصيل، بهذه الذكرى التي أعادت لأمتنا عزتها وكرامتها.

وبين الفايز "أننا نتقدم أيضًا بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، إلى جنودنا البواسل المرابطين على الحدود وفي الثغور، الذين يتصدون بكل قوة وحزم وشجاعة، لقوى الإرهاب والتطرف وتجار السلاح ومهربي المخدرات وكافة أعداء الوطن، فلهم منا جميعا كل التقدير والاحترام".

ولفت الفايز إلى "أننا في هذا الحمى الأردني الهاشمي لن ننسى الشهداء من أبناء جيشنا العربي، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن ثرى الوطن، وترابه الطهور، ودفاعاً عن قضايا امتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن معركة الكرامة ستبقى مصدر الفخر والاعتزاز للأردنيين، ولكل أحرار العرب، وسيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حصنًا منيعًا ووطنًا حرًا سيدًا.

وأكد الفايز أنه "وعهدا لدماء الشهداء ولجلالة الملك عبدالله الثاني، سنبقى في الأردن خلف قيادة جلالة مليكنا المفدي أبا الحسين، ندافع عن وطننا ونرخص الدم الزكي النفيس لأجله، وسنتصدى بكل قوة وبئس شديد لأي محاولات خبيثة تمس بأمننا واستقرارنا، وتلاحمنا الوطني ووحدة شعبنا.

وأوضح أن مجلس الأعيان يُثمن مواقف جلالته القوية والثابتة، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وعزته وكرامته، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لكافة أبناء شعبنا، وفي دفاع جلالته عن ثوابتنا الوطنية ومصالح بلدنا العليا وتصدي جلالته للسياسات والأطماع الصهيونية التوسعية.

ونوه الفايز إلى أن مجلس الأعيان يثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ويقدر جهود جلالته المتواصلة لكسر الحصار المفروض على الأهل في قطاع غزة، من خلال توجيهات جلالته لقواتنا المسلحة بمواصلة الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للأهل في القطاع.

كما أكد الفايز على أنه في الوقت الذي تشكل فيه هذه التوجيهات الملكية بمواصلة الإنزالات الجوية دعما للشعب الفلسطيني المحاصر، فإنها بذات الوقت تحمل رسالة إلى المجتمع الدولي، بضرورة القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والسعي الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.

من جهة ثانية، وبمناسبة عيد الأم الذي يتزامن مع ذكرى معركة الكرامة الخالدة، عبر رئيس مجلس الاعيان عن فخره واعتزازه بكل أم أردنية، وبكل نشمية أردنية، وخاصة أمهات شهداء الوطن، الذين سالت دماؤهم الطاهرة الزكية، دفاعا عن ثرى الأردن الطهور.

وقال الفايز لكل الأمهات الأردنيات الاحترام والإجلال على ما قدمن ويقدمن للوطن في مختلف القطاعات والميادين من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.

كما توجه رئيس مجلس الاعيان بالتحية والتقدير للأم الفلسطينية المناضلة، التي تقدم الشهداء تلو الشهداء، في معركة تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الصهاينة.

ونوه الفايز إلى أن المرأة الفلسطينية ومنذ بدء معركة تحرير فلسطين قدمت التضحيات الكبيرة، وها هي اليوم تدفع الثمن الأكبر جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فكل الاحترام للمرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة.

--(بترا)

م ش/أز/ ه ح

20/03/2024 19:21:05