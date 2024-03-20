المحارمة يؤكد أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار-(بترا)-أكد رئيس لجنة الشباب النيابية، محمد المحارمة، أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية.
وشدد على ضرورة إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك في ندوة حول الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، نظمتها مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب"، اليوم الأربعاء، في جامعة مؤتة.
وأكد المحارمة، خلال الندوة التي رعاها رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أهمية التخلص من أفكار الخوف والعزلة من المشاركة بالعمل الحزبي.
وشارك في الندوة العين إبراهيم الطراونة، والناشط سيف بني مصطفى، وحضرها نواب رئيس الجامعة وعمداء شؤون الطلبة والكليات وطلبة وعاملين بالجامعة.
--(بترا)
م خ/أز/ هـ ح
20/03/2024 18:56:00
MENAFN20032024000117011021ID1108002267
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