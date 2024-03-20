المحارمة يؤكد أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار-(بترا)-أكد رئيس لجنة الشباب النيابية، محمد المحارمة، أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية.

وشدد على ضرورة إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك في ندوة حول الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، نظمتها مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب"، اليوم الأربعاء، في جامعة مؤتة.

وأكد المحارمة، خلال الندوة التي رعاها رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أهمية التخلص من أفكار الخوف والعزلة من المشاركة بالعمل الحزبي.

وشارك في الندوة العين إبراهيم الطراونة، والناشط سيف بني مصطفى، وحضرها نواب رئيس الجامعة وعمداء شؤون الطلبة والكليات وطلبة وعاملين بالجامعة.

--(بترا)

م خ/أز/ هـ ح

20/03/2024 18:56:00