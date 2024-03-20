Wednesday, 20 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحارمة يؤكد أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية

3/20/2024 2:37:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار-(بترا)-أكد رئيس لجنة الشباب النيابية، محمد المحارمة، أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية.
وشدد على ضرورة إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك في ندوة حول الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، نظمتها مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب"، اليوم الأربعاء، في جامعة مؤتة.
وأكد المحارمة، خلال الندوة التي رعاها رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أهمية التخلص من أفكار الخوف والعزلة من المشاركة بالعمل الحزبي.
وشارك في الندوة العين إبراهيم الطراونة، والناشط سيف بني مصطفى، وحضرها نواب رئيس الجامعة وعمداء شؤون الطلبة والكليات وطلبة وعاملين بالجامعة.
--(بترا)
م خ/أز/ هـ ح
20/03/2024 18:56:00

MENAFN20032024000117011021ID1108002267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث