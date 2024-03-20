وفد عسكري فلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- زار وفد عسكري يضم عدداً من المؤسسات العسكرية الفلسطينية في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني نابلس/2.
واستمع الوفد إلى إيجاز حول سير عمل العيادات والاختصاصات الطبية في المستشفى، والتخصصات التي جرى استحداثها، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني للأهل في نابلس.
وثمّن الوفد مكارم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشيدين بقيادة وإدارة مرتبات وطواقم المستشفى على ما يبذلونه من جهود متميزة لمساعدة المرضى والمراجعين ومتلقي الخدمة الطبية للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
20/03/2024 18:34:23
MENAFN20032024000117011021ID1108002265
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