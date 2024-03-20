وفد عسكري فلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- ‎زار وفد عسكري يضم عدداً من المؤسسات العسكرية الفلسطينية في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني نابلس/2.

‎واستمع الوفد إلى إيجاز حول سير عمل العيادات والاختصاصات الطبية في المستشفى، والتخصصات التي جرى استحداثها، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني للأهل في نابلس.

وثمّن الوفد مكارم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشيدين بقيادة وإدارة مرتبات وطواقم المستشفى على ما يبذلونه من جهود متميزة لمساعدة المرضى والمراجعين ومتلقي الخدمة الطبية للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

20/03/2024 18:34:23