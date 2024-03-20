الحنيطي يزور مديريتي سلاح اللاسلكي الملكي والأمن السيبراني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مديرية سلاح اللاسلكي الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول مهام وواجبات المديرية، وسير الأمور الفنية والتدريبية، إضافةً إلى عملية التطوير والتحديث التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مديرية الأمن السيبراني.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول الواجبات المناطة بالمديرية في مجال تنظيم وتطوير أمن الشبكات، إضافةً إلى حماية الأنظمة والمعلومات وآخر التحديثات في تطبيقات وحلول الأمن السيبراني.

وأشاد اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتين بالمهنية العالية التي تتميز بها مرتبات المديريتين من خلال منظومة العمل والأداء وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

20/03/2024 18:33:02