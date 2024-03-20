المجلس الأمني في الشونة الشمالية يناقش قضايا مجتمعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 20 آذار (بترا)– ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن الشونة الشمالية، التابع لمديرية شرطة غرب إربد، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية وعدة قضايا مجتمعية.
وأكد مدير شرطة غرب إربد بالإنابة، العقيد الدكتور محمد الزوايدة، خلال الاجتماع الذي حضره متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ورئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، وأعضاء المجلس المحلي، أهمية الدور المساند للمجالس الأمنية المحلية في حل العديد من القضايا والمشكلات بالمجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التشاركية بين الأجهزة الأمنية والمجالس الأمنية المحلية للحفاظ على أمن المجتمع والتصدي للقضايا التي تمس أفراده، داعيا إلى تكثيف الجهود في مساندة الأمن العام وتفعيل الحس الأمني المجتمعي من خلال المبادرات المجتمعية للمجلس المحلي الأمني بالتعاون مع مديرية الشرطة والمراكز الأمنية.
وناقش المجلس قضايا عديدة تركزت على الظواهر السلبية وأهمها المخدرات ودور المبادرات التوعوية المستهدفة للشباب في الوقاية منها.
--(بترا)
أ غ /أز/ هـ ح
20/03/2024 18:30:58
MENAFN20032024000117011021ID1108002263
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