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المجلس الأمني في الشونة الشمالية يناقش قضايا مجتمعية

3/20/2024 2:37:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 20 آذار (بترا)– ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن الشونة الشمالية، التابع لمديرية شرطة غرب إربد، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية وعدة قضايا مجتمعية.
وأكد مدير شرطة غرب إربد بالإنابة، العقيد الدكتور محمد الزوايدة، خلال الاجتماع الذي حضره متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ورئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، وأعضاء المجلس المحلي، أهمية الدور المساند للمجالس الأمنية المحلية في حل العديد من القضايا والمشكلات بالمجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التشاركية بين الأجهزة الأمنية والمجالس الأمنية المحلية للحفاظ على أمن المجتمع والتصدي للقضايا التي تمس أفراده، داعيا إلى تكثيف الجهود في مساندة الأمن العام وتفعيل الحس الأمني المجتمعي من خلال المبادرات المجتمعية للمجلس المحلي الأمني بالتعاون مع مديرية الشرطة والمراكز الأمنية.
وناقش المجلس قضايا عديدة تركزت على الظواهر السلبية وأهمها المخدرات ودور المبادرات التوعوية المستهدفة للشباب في الوقاية منها.
--(بترا)
أ غ /أز/ هـ ح
20/03/2024 18:30:58

MENAFN20032024000117011021ID1108002263

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