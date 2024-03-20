حريات النواب تثمن توجيهات الملك لإصدار عفو عام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار -(بترا)- ثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله أبو زيد، في بيان صحفي أصدرته "الحريات النيابية"، اليوم، إن التوجيهات الملكية للحكومة جاءت في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها المواطن الأردني.
وأكد أبو زيد أن مجلس النواب سيراعي في عملية القانون مضامين التوجيهات الملكية بأهمية أن يراعي القانون المصلحة العامة.
--(بترا)
م خ/أز/ ه ح
20/03/2024 18:20:11
MENAFN20032024000117011021ID1108002261
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