حريات النواب تثمن توجيهات الملك لإصدار عفو عام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار -(بترا)- ثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله أبو زيد، في بيان صحفي أصدرته "الحريات النيابية"، اليوم، إن التوجيهات الملكية للحكومة جاءت في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها المواطن الأردني.

وأكد أبو زيد أن مجلس النواب سيراعي في عملية القانون مضامين التوجيهات الملكية بأهمية أن يراعي القانون المصلحة العامة.

--(بترا)

م خ/أز/ ه ح

20/03/2024 18:20:11