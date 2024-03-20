نقابة الصحفيين تدعو لحضور اجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي العادي يوم الجمعة الموافق 19 نيسان المقبل، الساعة العاشرة صباحا في مقر النقابة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في حال عدم توفر النصاب في الجمعة التي تليها.

كما دعا المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، الأعضاء لتسديد الاشتراكات السنوية المستحقة والرسوم المترتبة لصناديق النقابة في موعد أقصاه 31 آذار الحالي.

--(بترا)

ه ع/أز/ هـ ح

20/03/2024 18:16:16