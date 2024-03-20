نقابة الصحفيين تدعو لحضور اجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل

نقابة الصحفيين تدعو لحضور اجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل
التاريخ
3/20/2024 2:37:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي العادي يوم الجمعة الموافق 19 نيسان المقبل، الساعة العاشرة صباحا في مقر النقابة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في حال عدم توفر النصاب في الجمعة التي تليها.
كما دعا المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، الأعضاء لتسديد الاشتراكات السنوية المستحقة والرسوم المترتبة لصناديق النقابة في موعد أقصاه 31 آذار الحالي.
--(بترا)
ه ع/أز/ هـ ح
20/03/2024 18:16:16
MENAFN20032024000117011021ID1108002260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.