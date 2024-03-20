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الأورومتوسطي يطالب بوقف مذبحة الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي

3/20/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المذبحة المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقال المرصد، في بيان، إن المذبحة أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل حتى الآن، العديد منهم تعرضوا لعمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بعد اعتقالهم.
ووثق شهادات لمحتجزين مفرج عنهم وشهود عيان تفيد بتنفيذ قوات الاحتلال جرائم قتل وإعدامات غير قانونية بحق مدنيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المجمع.
وأكد المرصد أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز تعسفا مئات المواطنين، بمن فيهم مرضى عاجزون عن الحركة وطواقم طبية دون طعام أو شراب أو كهرباء لليوم الثالث على التوالي مع أجواء ترهيب وإطلاق نار مستمر وكثيف.
--(بترا)
أ ن/ن ح/ هـ ح
20/03/2024 18:12:47

MENAFN20032024000117011021ID1108002259

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