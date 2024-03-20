الأورومتوسطي يطالب بوقف مذبحة الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المذبحة المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقال المرصد، في بيان، إن المذبحة أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل حتى الآن، العديد منهم تعرضوا لعمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بعد اعتقالهم.
ووثق شهادات لمحتجزين مفرج عنهم وشهود عيان تفيد بتنفيذ قوات الاحتلال جرائم قتل وإعدامات غير قانونية بحق مدنيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المجمع.
وأكد المرصد أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز تعسفا مئات المواطنين، بمن فيهم مرضى عاجزون عن الحركة وطواقم طبية دون طعام أو شراب أو كهرباء لليوم الثالث على التوالي مع أجواء ترهيب وإطلاق نار مستمر وكثيف.
--(بترا)
أ ن/ن ح/ هـ ح
20/03/2024 18:12:47
MENAFN20032024000117011021ID1108002259
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