حزب الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك لإصدار عفو عام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- ثمن حزب الميثاق الوطني توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وقال الميثاق الوطني، في بيان اليوم الأربعاء، إن توجيهات جلالة الملك للحكومة في إعداد مشروع قانون للعفو العام ليس بالأمر الغريب على جلالته، فهو من نسل بني هاشم الأطهار الذين عرف عنهم التسامح والعفو، ولتخفيف الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من ظلّ عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.

وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك تبث في الأردنيين روح الإيجابية والتسامح والمحبة، وتنعكس على سلوكاتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.

--(بترا)

ع ح /هـ ح

20/03/2024 18:05:51