حزب الميثاق الوطني يثمن توجيهات الملك لإصدار عفو عام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- ثمن حزب الميثاق الوطني توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وقال الميثاق الوطني، في بيان اليوم الأربعاء، إن توجيهات جلالة الملك للحكومة في إعداد مشروع قانون للعفو العام ليس بالأمر الغريب على جلالته، فهو من نسل بني هاشم الأطهار الذين عرف عنهم التسامح والعفو، ولتخفيف الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من ظلّ عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.
وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك تبث في الأردنيين روح الإيجابية والتسامح والمحبة، وتنعكس على سلوكاتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.
--(بترا)
ع ح /هـ ح
20/03/2024 18:05:51
MENAFN20032024000117011021ID1108002258
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