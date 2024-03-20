ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
3/20/2024 2:37:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 10ر0 بالمئة ليصل عند 2706ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 01ر0 بالمئة عند 1710ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
20/03/2024 17:33:29
MENAFN20032024000117011021ID1108002256
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