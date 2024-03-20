ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 20 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 10ر0 بالمئة ليصل عند 2706ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 01ر0 بالمئة عند 1710ر1 يورو. --(بترا) رش/رق 20/03/2024 17:33:29

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