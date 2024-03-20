الجامعة الأردنية ونادي أبناء الثورة العربية الكبرى يحتفيان بذكرى معركة الكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- نظمت الجامعة الأردنية/عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع نادي أبناء الثورة العربية الكبرى، اليوم الأربعاء، حفلا بمناسبة الذكرى الـ56 لمعركة الكرامة الخالدة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال كلمته، إن يوم الكرامة كان الأجمل والأوضح في التاريخ، معركة بين الحق والباطل وبين الذل والكرامة، رسم فيها جنودنا أجمل لوحات الفداء والتضحية بكل غال نفيس في سبيل الوطن، ليقولوا للعالم كافة بأن تراب هذا الوطن هو الأقدس والأغلى والأطهر، وإنه في سبيل صون كرامته وعزته ووحدته ترخص الأرواح ويهون كل عزيز.

وتابع عبيدات، "ونحن نعيش اليوم ذكرى هذه المعركة وتفاصيلها وقصصها الجميلة، نشعر بأنّنا أكثر إيمانًا بأردننا العربيّ، بمملكتنا الأردنية الهاشمية، وبقيادتنا الفذة القادرة، وأكثر إيمانًا بإنسانها المتميز، فهذا هو الأردنّ اليوم قيادةً وشعبًا، يقف ليمد أهلنا في غزة بكلّ أسباب الحياة، متحديًا الصعوبات كافة، ومنفردا قبل أيّ دولة بعيدة كانت أم قريبة بإيصال الغذاء والدواء لأهلنا في غزّة"، مشيرا إلى أن ما نراه من مواقف تاريخية لنصرة إخواننا في غزة أكبر دليل على وحدتنا، وتشكل استمرارا للمبادئ التي قامت عليها الثورة العربية الكبرى.

بدوره، قال رئيس نادي أبناء الثورة الدكتور نايف العبداللات، إن يوم الكرامة هو يوم المجد والعزة، يوم حقق فيه أبطال الجيش الانتصار، بعد أن كانت الروح المعنوية للأمة العربية في أدنى مستوياتها إثر هزيمة حزيران 1967، محطمين أسطورة الجيش المدجج بالسلاح الذي لا يقهر، تدفعهم عزيمة الأبطال وقلوب لا تلين، بيدهم قليل من السلاح والكثير من العزيمة والتوكل على الله.

بدوره، أكّد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور صفوان الشياب، أهمية الاحتفال في موعد متجدد، بيوم خالد بالنصر والشهادة، تلبس فيه الأرض العربية ثوب العزة والكرامة، وتكتب على جباه الأجيال سطور الفخر و الشهامة، لافتا إلى أنه في هذا اليوم تتجسد كل القيم والمعاني وتبعث فينا الأمل وتزيدنا عزا وفخرا بما سطره أبطال جيشنا العربي من ملحمة وبطولة وفداء، في نصر مبين على العدو الإسرائيلي الغاشم الذي ما زال يبطش ويفتك بأهلنا في فلسطين عامة وغزة خاصة، محطما أسطورته وغروره.

وأضاف أن أصداء معركة الكرامة الخالدة ما زالت في وجدان أمتنا صارخة، ونحن نعيش ذكراها الـسادسة والخمسين التي تستحق منا وقفة عز وافتخار لكي يستذكر شبابنا الآن الصمود المتوثب إلى المجد، ويستمدوا من هذه المعركة القوة لبناء مستقبلهم، ولتظل سجل شرف خالد سطره الأولون من أبناء الجيش العربي الباسل بالدم في سجلات المجد والسؤدد والفخار.

وأشار إلى أن معركة الكرامة، التي قادها جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، جسدت بحكمة ورشاد ميلاد فجر أردني جديد عنوانه المجد والظفر ليظل الوطن مصانا وآمنا ومستقرا بعزيمة نشامى الجيش العربي المرابطين على حدوده، أحفاد من صنعوا النصر في معركة الكرامة.

وفي نهاية الحفل، وضع عبيدات إكليلا من الورود على صرح الشهداء في ساحة الكرامة داخل الجامعة الأردنية، التي أنشئت عام 2008 تخليدا لذكرى شهداء المعركة.

--(بترا)

س ص/ن ح/رق

20/03/2024 17:33:15