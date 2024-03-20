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فرنسا تغرم شركة غوغل 250 مليون يورو

3/20/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة غوغل لعدم امتثالها لبعض التزاماتها التي تعهدت بها في حزيران 2022، على صعيد الحقوق المجاورة.
ووفقا لـ(فرانس برس)، أشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن القرار اتخذ بعد إجراء تسوية تعهدت بموجبها غوغل "عدم الاعتراض على الوقائع".
وأخذت الهيئة الفرنسية على المجموعة الأميركية العملاقة "عدم احترامها أربعة من التزاماتها السبعة"، بما يشمل عدم تفاوضها "بحسن نية" مع ناشرين صحافيين لتقويم حجم مداخيلهم بموجب هذه الحقوق المجاورة.
وأشارت الهيئة إلى إخفاق غوغل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تؤثر المفاوضات على العلاقات الاقتصادية الأخرى القائمة بين الناشرين والمجموعة العملاقة.
--(بترا)
رصد/أ ن/ن ح/رق
20/03/2024 17:27:57

MENAFN20032024000117011021ID1108002254

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