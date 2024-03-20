فرنسا تغرم شركة غوغل 250 مليون يورو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة غوغل لعدم امتثالها لبعض التزاماتها التي تعهدت بها في حزيران 2022، على صعيد الحقوق المجاورة.
ووفقا لـ(فرانس برس)، أشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن القرار اتخذ بعد إجراء تسوية تعهدت بموجبها غوغل "عدم الاعتراض على الوقائع".
وأخذت الهيئة الفرنسية على المجموعة الأميركية العملاقة "عدم احترامها أربعة من التزاماتها السبعة"، بما يشمل عدم تفاوضها "بحسن نية" مع ناشرين صحافيين لتقويم حجم مداخيلهم بموجب هذه الحقوق المجاورة.
وأشارت الهيئة إلى إخفاق غوغل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تؤثر المفاوضات على العلاقات الاقتصادية الأخرى القائمة بين الناشرين والمجموعة العملاقة.
--(بترا)
رصد/أ ن/ن ح/رق
20/03/2024 17:27:57
MENAFN20032024000117011021ID1108002254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.