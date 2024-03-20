افتتاح معرض صور معركة الكرامة في جامعة إربد الأهلية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 20 آذار (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية، بالتعاون مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، معرض صور الكرامة.

وتضمن المعرض الذي افتتحه القائم بإعمال رئيس الجامعة الدكتور محمود الروسان، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، صورا لأحداث المعركة، وفيديو توضيحي لمجريات الحرب والأسلحة التي استخدمت، والشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن.

وقال الروسان، إن معركة الكرامة شكلت نقطة تحول جوهرية في تاريخ الأردن الحديث والأمة العربية، وأعادت للعرب ثقتهم بأنفسهم بعد نكسة حزيران، لافتا إلى أن النصر الذي تحقق في الكرامة سيبقى في ذاكرتنا وذاكرة أجيال المستقبل حافزا للاستمرار في بناء الوطن وتحقيق التقدم والازدهار.

بدوره، اشار عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة، الى أن ذكرى الكرامة من المناسبات الوطنية التي تجذر قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب، وتوثق بطولات أبناء الجيش العربي وتضحياتهم في الذود عن حمى الوطن والأمة.

--(بترا)

أ غ/ف م/رق

20/03/2024 17:03:52