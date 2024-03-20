افتتاح معرض صور معركة الكرامة في جامعة إربد الأهلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 20 آذار (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية، بالتعاون مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، معرض صور الكرامة.
وتضمن المعرض الذي افتتحه القائم بإعمال رئيس الجامعة الدكتور محمود الروسان، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، صورا لأحداث المعركة، وفيديو توضيحي لمجريات الحرب والأسلحة التي استخدمت، والشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن.
وقال الروسان، إن معركة الكرامة شكلت نقطة تحول جوهرية في تاريخ الأردن الحديث والأمة العربية، وأعادت للعرب ثقتهم بأنفسهم بعد نكسة حزيران، لافتا إلى أن النصر الذي تحقق في الكرامة سيبقى في ذاكرتنا وذاكرة أجيال المستقبل حافزا للاستمرار في بناء الوطن وتحقيق التقدم والازدهار.
بدوره، اشار عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة، الى أن ذكرى الكرامة من المناسبات الوطنية التي تجذر قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب، وتوثق بطولات أبناء الجيش العربي وتضحياتهم في الذود عن حمى الوطن والأمة.
--(بترا)
أ غ/ف م/رق
20/03/2024 17:03:52
MENAFN20032024000117011021ID1108002253
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