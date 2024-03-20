11 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة
التاريخ
3/20/2024 2:37:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 آذار (بترا)- استشهد 11 فلسطينيا في قطاع غزة، نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية طبية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين عند مفترق حمودة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.
كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرقي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان جراء استهداف الاحتلال منزلاً قرب فندق الأمل غرب غزة.
--(بترا)
ا ش/ن ح/رق
20/03/2024 16:42:00
MENAFN20032024000117011021ID1108002250
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