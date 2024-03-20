11 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 آذار (بترا)- استشهد 11 فلسطينيا في قطاع غزة، نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية طبية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين عند مفترق حمودة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرقي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان جراء استهداف الاحتلال منزلاً قرب فندق الأمل غرب غزة.

--(بترا)

ا ش/ن ح/رق

20/03/2024 16:42:00