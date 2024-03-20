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11 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

3/20/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 20 آذار (بترا)- استشهد 11 فلسطينيا في قطاع غزة، نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية طبية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 10 آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين عند مفترق حمودة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.
كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرقي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان جراء استهداف الاحتلال منزلاً قرب فندق الأمل غرب غزة.
--(بترا)
ا ش/ن ح/رق
20/03/2024 16:42:00

MENAFN20032024000117011021ID1108002250

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