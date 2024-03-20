المنتخب البارالمبي لرفع الأثقال يستهل مشواره في كأس العالم غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- يبدأ لاعبا المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، عمر قاردة 49 كغم ، ومحمد العبيدي 54 كغم، مشوارهما في بطولة كأس العالم غدا الخميس.
وفق بيان للجنة البارالمبية الأردنية، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك بحسب الجدول الرسمي الذي أعلنته اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة، المقامة حاليا في شرم الشيخ من 20 وحتى 24 آذار الحالي، بمشاركة 34 دولة.
ويضم وفد المنتخب الوطني البارالمبي، الذي ترأسه العين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، آسيا ياغي، اللاعبين، معتز الجنيدي 107 كغم، وعمر قرادة 49 كغم، وجميل الشبلي 107 كغم، وعبد الكريم خطاب 97 كغم، ومحمد طربش 65 كجم، ومحمد عبيدي 54 كجم، وثروة الحجاج 86 كجم، وأسماء عيسى 79 كجم.
--(بترا)
س ح/ف م/رق
20/03/2024 16:34:40
MENAFN20032024000117011021ID1108002249
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