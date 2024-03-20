المنتخب البارالمبي لرفع الأثقال يستهل مشواره في كأس العالم غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- يبدأ لاعبا المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، عمر قاردة 49 كغم ، ومحمد العبيدي 54 كغم، مشوارهما في بطولة كأس العالم غدا الخميس.

وفق بيان للجنة البارالمبية الأردنية، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك بحسب الجدول الرسمي الذي أعلنته اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة، المقامة حاليا في شرم الشيخ من 20 وحتى 24 آذار الحالي، بمشاركة 34 دولة.

ويضم وفد المنتخب الوطني البارالمبي، الذي ترأسه العين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، آسيا ياغي، اللاعبين، معتز الجنيدي 107 كغم، وعمر قرادة 49 كغم، وجميل الشبلي 107 كغم، وعبد الكريم خطاب 97 كغم، ومحمد طربش 65 كجم، ومحمد عبيدي 54 كجم، وثروة الحجاج 86 كجم، وأسماء عيسى 79 كجم.

--(بترا)

س ح/ف م/رق

20/03/2024 16:34:40