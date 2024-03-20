تربية النواب تبحث قضية تحويل طلبة بجامعة الإسراء إلى تخصص التمريض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- عقدت لجنة التربية والتعليم، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع تحويل طلبة في جامعة الإسراء الخاصة إلى تخصص التمريض.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالرحيم المعايعة، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، أهمية اتخاذ خطوات سريعة لحل هذه القضية، قائلا: إن مجلس النواب، وعبر "التربية النيابية"، حريص للوقوف على جميع القضايا والتحديات التي تواجه الطلبة بشكل خاص، والعملية التعليمية بشكل عام، والعمل على حلها بما يحقق مصلحة المسيرة التعليمية.

وأشاد بالتطور الذي شهدته جامعة الإسراء والجهود التي تقوم بها خدمة للمسيرة التعليمية، لافتا إلى أن الجامعة تضم قامات وخبرات أكاديمية قادرة على تجاوز هذه القضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، دعا رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، إلى ضرورة عقد اجتماع بين جامعة الإسراء والطلاب المتضررين، بمشاركة "التربية النيابية"، للوصول إلى حلول مناسبة، مطالبا بإعادة الجداول الدراسية للطلاب التي تم سحبها.

وقال إنه لا يمكن إنكار ما قامت به الجامعات الخاصة على مدى 30 عاما في دعم مسيرة التعليم في الأردن، مضيفا أن هذه الجامعات تساهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم في المملكة، وتحسين الفرص المتاحة للشباب الطموح.

وأشار المومني إلى الجهود الجبارة التي تقدمها الجامعة، مؤكدا أن التعليم يشكل محورا أساسيا في البناء الوطني.

من ناحيتهم، أكد النواب، محمد عكور، وعلي الطراونة، وتوفيق المراعية، وصباح الدردور، ضرورة أن تتعامل جامعة الإسراء بجدية مع هذه المشكلة، وأن تبحث عن حلول فعالة لتلبية احتياجات الطلاب وتحقيق التزاماتها.

وقالوا: "إن من بين الحلول المقترحة، توفير المساعدة الأكاديمية والإدارية اللازمة لتحويل الطلاب إلى تخصص التمريض بشكل سلس وفعال، مع ضمان حقوقهم الأكاديمية والمهنية في هذه العملية".

ودعوا، جامعة الإسراء إلى العمل على ضرورة توفير الدعم الكافي للطلاب، وتوجيههم خلال هذه العملية لضمان تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بنجاح.

من جانبه، أكد رئيس جامعة الإسراء، الدكتور محمد حامد، التزام الجامعة بتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة في مجال التمريض، موضحا أنّ الجامعة حقّقت جميع متطلبات الحصول على موافقة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية في تخصص التمريض، وأن الطلاب الحاليين في هذا المجال سيكون لهم الأولوية عند تحويلهم إلى التخصص الجديد.

وقال إن الجامعة تعتبر من الجامعات المميزة في تقديم المنح الداخلية والبعثات الخارجية، ما يساهم في تمكين الطلبة من الحصول على فرص تعليمية متميزة وتطوير مهاراتهم.

وشدّد الدكتور حامد على أن الجامعة تواجه بعض التحديات، مثل رفع الطاقة الاستيعابية ونقص في كوادر التعليم، خصوصا في تخصص التمريض.

وبين أنّ الجامعة تعمل على حل هذه التحديات من خلال تعزيز البنية التحتية، وزيادة عدد المدرسين في تخصص التمريض، مضيفا أن الجامعة تعتمد على تطوير البرامج التعليمية لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلبة.

بدورهم، تطرق الطلاب الحضور إلى المشاكل التي يواجهونها، ومن بينها وعد الجامعة بتحويلهم من مُختلف التخصصات التي يدرسونها إلى "التمريض"، قائلين: "إلا أن هذا الوعد لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب، ما أوجد توترا واضطرابا بين تلك الفئة من الطلاب".

وفي اجتماع منفصل، كرمت "التربية النيابية"، مجموعة من الطلبة الذين حققوا إنجازات متميزة في مجالات متعددة، بما في ذلك الرياضية والدينية والأدبية.

وأشاد المومني بتميّز الطلبة وإبداعهم في مجالاتهم المختلفة، وتشجيعهم على مواصلة العمل الجاد والتفاني في تحقيق المزيد من النجاحات.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

20/03/2024 16:32:10