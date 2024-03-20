البلقاء التطبيقية تكرم متقاعدين عسكريين

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 20 آذار(بترا)- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، عددا من المتقاعدين العسكريين في محافظة البلقاء بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وقال العجلوني، إن يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، بتخصيص يوم الخامس عشر من شباط من كل عام ليكون يوم وفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتكريماً لهم واعتزازاً لما قدموه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته ورفعاً للروح المعنوية لجميع فئات المتقاعدين العسكريين.

وأضاف أن المتقاعدين العسكريين ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ويوم الوفاء حاضر في ذاكرة أبناء الوطن جميعا الذين يقدرون لهم تضحياتهم النبيلة ومواقفهم الرجولية الشجاعة.

بدورهم ثمن المتقاعدون العسكريون اهتمام الجامعة بيوم الوفاء للمتقاعدين، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية لاستكمال مسيرة الوفاء والنماء.

--(بترا)

أ ع/ف م

20/03/2024 16:12:17