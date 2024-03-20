البلقاء التطبيقية تكرم متقاعدين عسكريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 20 آذار(بترا)- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، عددا من المتقاعدين العسكريين في محافظة البلقاء بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وقال العجلوني، إن يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، بتخصيص يوم الخامس عشر من شباط من كل عام ليكون يوم وفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتكريماً لهم واعتزازاً لما قدموه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته ورفعاً للروح المعنوية لجميع فئات المتقاعدين العسكريين.
وأضاف أن المتقاعدين العسكريين ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ويوم الوفاء حاضر في ذاكرة أبناء الوطن جميعا الذين يقدرون لهم تضحياتهم النبيلة ومواقفهم الرجولية الشجاعة.
بدورهم ثمن المتقاعدون العسكريون اهتمام الجامعة بيوم الوفاء للمتقاعدين، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية لاستكمال مسيرة الوفاء والنماء.
--(بترا)
أ ع/ف م
20/03/2024 16:12:17
MENAFN20032024000117011021ID1108002246
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