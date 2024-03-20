Wednesday, 20 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلقاء التطبيقية تكرم متقاعدين عسكريين

3/20/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 20 آذار(بترا)- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، عددا من المتقاعدين العسكريين في محافظة البلقاء بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وقال العجلوني، إن يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، بتخصيص يوم الخامس عشر من شباط من كل عام ليكون يوم وفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتكريماً لهم واعتزازاً لما قدموه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته ورفعاً للروح المعنوية لجميع فئات المتقاعدين العسكريين.
وأضاف أن المتقاعدين العسكريين ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ويوم الوفاء حاضر في ذاكرة أبناء الوطن جميعا الذين يقدرون لهم تضحياتهم النبيلة ومواقفهم الرجولية الشجاعة.
بدورهم ثمن المتقاعدون العسكريون اهتمام الجامعة بيوم الوفاء للمتقاعدين، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية لاستكمال مسيرة الوفاء والنماء.
--(بترا)
أ ع/ف م
20/03/2024 16:12:17

MENAFN20032024000117011021ID1108002246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث