الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في عمان والزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين عدداً من المصابين العسكريين في محافظتي عمان والزرقاء، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً بالتعاون مع عددٍ من الجهات الداعمة.
واطمأن سموه خلال الزيارة، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، كما استمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولذويهم، مشيداً بحجم التضحيات التي قدمها هؤلاء البواسل خدمةً للوطن وحفظ أمنه واستقراره.
يشار إلى أن الهيئة تقوم بسلسلة زيارات دورية في إطار حرصها على التواصل الدائم مع المصابين العسكريين في مختلف المحافظات وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم والسعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة.
من جهتهم، عبر المصابون العسكريون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تركت أثراً طيباً في نفوس المصابين وأسرهم في هذا الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.
وشارك في الزيارة مدير عام الهيئة موران ترك، ومدير شركة مدن الملجأ للتنمية والتطوير جمال حشوه، وعدد من العاملين في الهيئة.
--(بترا)
ل م/م ف/ف ق
20/03/2024 15:53:21
MENAFN20032024000117011021ID1108002245
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