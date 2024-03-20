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الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في عمان والزرقاء

3/20/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين عدداً من المصابين العسكريين في محافظتي عمان والزرقاء، ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً بالتعاون مع عددٍ من الجهات الداعمة.
واطمأن سموه خلال الزيارة، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، كما استمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولذويهم، مشيداً بحجم التضحيات التي قدمها هؤلاء البواسل خدمةً للوطن وحفظ أمنه واستقراره.
يشار إلى أن الهيئة تقوم بسلسلة زيارات دورية في إطار حرصها على التواصل الدائم مع المصابين العسكريين في مختلف المحافظات وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم والسعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة.
من جهتهم، عبر المصابون العسكريون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تركت أثراً طيباً في نفوس المصابين وأسرهم في هذا الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.
وشارك في الزيارة مدير عام الهيئة موران ترك، ومدير شركة مدن الملجأ للتنمية والتطوير جمال حشوه، وعدد من العاملين في الهيئة.
--(بترا)
ل م/م ف/ف ق
20/03/2024 15:53:21

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