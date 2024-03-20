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كتاب البادية الشمالية الأردنية دراسة تتناول الجغرافيا والتاريخ والحياة والاقتصاد

3/20/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- تناول الباحث والأكاديمي، الدكتور سلطان محمد الرصيفان في دراسة تاريخية له صدرت حديثا، بكتاب من جزئين بعنوان "البادية الشمالية الأردنية في الفترة 1921-1981"، أحوال مناطق البادية الشمالية من منظورات الجغرافيا التاريخية والمكان والإدارة والحياة الاجتماعية والاقتصاد.
واشتمل الجزآن الأول والثاني من الكتاب والذي جاء بـ(1140) صفحة من القطع الكبير على خمسة فصول تناول فيها الجغرافيا التاريخية للبادية الشمالية من حيث الموقع والحدود والمناخ وطبيعتها الجيولوجية، والقرى التي تشملها والإدارة والقضاء والأمن والحياة الاجتماعية متمثلة بنظامها القبلي والجذور التاريخية لقبائل البادية الشمالية الأردنية والتحولات الديمغرافية والتعليم والآثار والمدارس والصحة.
ويختم الرصيفان الجزء الأول من كتابه موضوع الدراسة بالفصل الخامس الذي تناول الحياة الاقتصادية.
فيما جاء الجزء الثاني من الكتاب متمما للمنظور الاقتصادي في الجزء الأول حيث تناول فيه الحياة الاقتصادية بمختلف تجلياته مدعما بالوثائق والمصادر والمراجع والصور الفوتوغرافية. وفي توطئته للكتاب الذي اشتمل على فصل بعنوان "تحليل المصادر والمراجع" لفت الدكتور الرصيفان إلى أن ثمة نمط من مصادر الحصول على المعلومة التاريخية وذلك بالاعتماد الكثيف على الرواية الشفوية، عازيا ذلك إلى ندرة الكتابات والمصادر التي تحدثت عن البادية الشمالية ولتغطية الفجوات فيها، مشيرا إلى أنه أجرى 210 مقابلة موثقة .
ولفت إلى أن هذه الدراسة/ الكتاب، تطلبت جولات ميدانية على جميع قرى البادية الشمالية والجلوس مع معمريها
ورجال الخبرة والمعرفة فيها.
وقال ان الدراسة/ الكتاب ناقشت موضوعات وتعريفات لم يتم التطرق إليها في الدراسات الاكاديمية التاريخية.
--(بترا)
م ت/ ف م
20/03/2024 15:51:50

MENAFN20032024000117011021ID1108002244

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