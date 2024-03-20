كتاب البادية الشمالية الأردنية دراسة تتناول الجغرافيا والتاريخ والحياة والاقتصاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- تناول الباحث والأكاديمي، الدكتور سلطان محمد الرصيفان في دراسة تاريخية له صدرت حديثا، بكتاب من جزئين بعنوان "البادية الشمالية الأردنية في الفترة 1921-1981"، أحوال مناطق البادية الشمالية من منظورات الجغرافيا التاريخية والمكان والإدارة والحياة الاجتماعية والاقتصاد.
واشتمل الجزآن الأول والثاني من الكتاب والذي جاء بـ(1140) صفحة من القطع الكبير على خمسة فصول تناول فيها الجغرافيا التاريخية للبادية الشمالية من حيث الموقع والحدود والمناخ وطبيعتها الجيولوجية، والقرى التي تشملها والإدارة والقضاء والأمن والحياة الاجتماعية متمثلة بنظامها القبلي والجذور التاريخية لقبائل البادية الشمالية الأردنية والتحولات الديمغرافية والتعليم والآثار والمدارس والصحة.
ويختم الرصيفان الجزء الأول من كتابه موضوع الدراسة بالفصل الخامس الذي تناول الحياة الاقتصادية.
فيما جاء الجزء الثاني من الكتاب متمما للمنظور الاقتصادي في الجزء الأول حيث تناول فيه الحياة الاقتصادية بمختلف تجلياته مدعما بالوثائق والمصادر والمراجع والصور الفوتوغرافية. وفي توطئته للكتاب الذي اشتمل على فصل بعنوان "تحليل المصادر والمراجع" لفت الدكتور الرصيفان إلى أن ثمة نمط من مصادر الحصول على المعلومة التاريخية وذلك بالاعتماد الكثيف على الرواية الشفوية، عازيا ذلك إلى ندرة الكتابات والمصادر التي تحدثت عن البادية الشمالية ولتغطية الفجوات فيها، مشيرا إلى أنه أجرى 210 مقابلة موثقة .
ولفت إلى أن هذه الدراسة/ الكتاب، تطلبت جولات ميدانية على جميع قرى البادية الشمالية والجلوس مع معمريها
ورجال الخبرة والمعرفة فيها.
وقال ان الدراسة/ الكتاب ناقشت موضوعات وتعريفات لم يتم التطرق إليها في الدراسات الاكاديمية التاريخية.
--(بترا)
م ت/ ف م
20/03/2024 15:51:50
MENAFN20032024000117011021ID1108002244
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