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إفطار خيري لإغاثة وإيواء أهل قطاع غزة

3/20/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- نظمت اللجنة العليا لإعمار فلسطين، بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، أمس الثلاثاء، إفطارا خيريا لدعم مشاريع إغاثة وإيواء أهلنا في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، خلال رعايته الإفطار، إن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني يسهم في الحفاظ على أرض فلسطين المحتلة، مشيدا بالدور الوطني والدعم الذي يقدمه الأردن بمستوياته كافة للشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للإعمار نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن هذا الإفطار الخيري يأتي لجمع تبرعات لإغاثة وإيواء أهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان همجي وتجويع، وإبادة جماعية أمام مرأى العالم أجمع، واستكمالا للإعمار ودعما لصمودهم.
وأعلن الزعبي، أن النقابة ستجهز وفدا هندسيا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإعمار بادرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بتنفيذ حملة "غزة معا ننصرها" جمعت خلالها 5 ملايين دولار، ونفذت مشاريع بنحو مليوني دولار داخل القطاع.
من جهته، أكد نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أيمن الخضيري، أن العدوان الغاشم على قطاع غزة نقطة تحول استراتيجي للقضية الفلسطينية، مؤكدا فخره بأن تكون النقابة عضوا في اللجنة العليا لإعمار فلسطين، مبينا أن غزة كانت وما زالت مصنعا للأبطال وعلمت العالم أجمع أن الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن.
ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين المهندس زهير العمري، إلى أن الهيئة حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على إعداد خطة من 3 مراحل للإغاثة والإيواء العاجل، تبدأ بالتدخل العاجل في أثناء العدوان وبعد وقفه، وتتمثل المرحلة الثانية في حصر وتقييم الأضرار في القطاعات كافة وترميم المباني، والثالثة هي مرحلة إعادة الإعمار.
وعرض خلال الإفطار، فيديو عن إنجازات اللجنة العليا للإعمار، كما استعرض حجم إنجازات الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ودعمها المتواصل للمشاريع ولذي بلغ بإجمالي 7 ملايين دولار.
يذكر أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، ترأسها نقابة المهندسين وتضم في عضويتها نقابة مقاولي الإنشاءات.
--(بترا)
ع ح/ن ح/ف ق
20/03/2024 15:32:54

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