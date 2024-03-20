إفطار خيري لإغاثة وإيواء أهل قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- نظمت اللجنة العليا لإعمار فلسطين، بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، أمس الثلاثاء، إفطارا خيريا لدعم مشاريع إغاثة وإيواء أهلنا في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، خلال رعايته الإفطار، إن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني يسهم في الحفاظ على أرض فلسطين المحتلة، مشيدا بالدور الوطني والدعم الذي يقدمه الأردن بمستوياته كافة للشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للإعمار نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن هذا الإفطار الخيري يأتي لجمع تبرعات لإغاثة وإيواء أهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان همجي وتجويع، وإبادة جماعية أمام مرأى العالم أجمع، واستكمالا للإعمار ودعما لصمودهم.
وأعلن الزعبي، أن النقابة ستجهز وفدا هندسيا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإعمار بادرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بتنفيذ حملة "غزة معا ننصرها" جمعت خلالها 5 ملايين دولار، ونفذت مشاريع بنحو مليوني دولار داخل القطاع.
من جهته، أكد نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أيمن الخضيري، أن العدوان الغاشم على قطاع غزة نقطة تحول استراتيجي للقضية الفلسطينية، مؤكدا فخره بأن تكون النقابة عضوا في اللجنة العليا لإعمار فلسطين، مبينا أن غزة كانت وما زالت مصنعا للأبطال وعلمت العالم أجمع أن الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن.
ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين المهندس زهير العمري، إلى أن الهيئة حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على إعداد خطة من 3 مراحل للإغاثة والإيواء العاجل، تبدأ بالتدخل العاجل في أثناء العدوان وبعد وقفه، وتتمثل المرحلة الثانية في حصر وتقييم الأضرار في القطاعات كافة وترميم المباني، والثالثة هي مرحلة إعادة الإعمار.
وعرض خلال الإفطار، فيديو عن إنجازات اللجنة العليا للإعمار، كما استعرض حجم إنجازات الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ودعمها المتواصل للمشاريع ولذي بلغ بإجمالي 7 ملايين دولار.
يذكر أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، ترأسها نقابة المهندسين وتضم في عضويتها نقابة مقاولي الإنشاءات.
--(بترا)
ع ح/ن ح/ف ق
20/03/2024 15:32:54
MENAFN20032024000117011021ID1108002243
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