افتتاح مهرجان وبازار للحرف التقليدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي، مهرجان وبازار الحرف التقليدية، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وذكرى معركة الكرامة ويوم الأم اللذين يصادفان يوم غد.

وجالت النجار على مرافق معروضات المهرجان والبازار الذي نظمته جمعية صناع الحرف التقليدية ويستمر 4 أيام، مبدية إعجابها بالمعروضات.

وثمنت الوزيرة جهود جمعية صناع الحرف التقليدية، مشيرة إلى أن الجمعية تعد شريكا لوزارة الثقافة وجزءا من مفهوم التنمية الشاملة.

ودعت إلى تقديم الحرف الأردنية بوصفها تنمية مستدامة والعمل على تطوير المنتج الحرفي الذي يمثل عناصر التراث والذي بدوره يسهم بإيجاد فرص عمل من خلال صناعة الحرف.

واشتملت المعروضات على مواد معاد تدويرها ومجسمات ورقية ومنسوجات ومشغولات يدوية وتطريز، ومنحوتات على أخشاب متنوعة ومنها أشجار الزيتون والجوز والورد، ومواد خام مختلفة ومنتوجات صحية طبيعية ولوحات فنية بتصاميم مختلفة من الخيوط والطباعة على حرير وقماش والرسم والزخارف على الزجاج بألوان زيتية والمشغولات الخشبية بفنون "الارابيسك" بالصدف والحفر والنقوش وغيرها.

--(بترا)

م ت/م ف/رق

20/03/2024 15:32:11