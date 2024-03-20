ندوة في مؤتة حول مشاركة المرأة والشباب بالحياة الحزبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 20 آذار (بترا) محمد العساسفة- نظم فريق المبادرة الشبابية من العاصمة عمان "يلا نشارك يلا نتحزب" بالتعاون مع جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، ندوة حول الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بمشاركة العين الدكتور إبراهيم الطراونة، ورئيس لجنة الشباب في مجلس النواب النائب محمد المحارمة.
وأكد المشاركون خلال الندوة، التي جاءت تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية لأنها تعتبر جوهر المشاركة السياسية والطريق إلى إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشاروا إلى ضرورة التخلص من أفكار الخوف والعزلة من المشاركة بالعمل الحزبي لأن هناك ضمانات ملكية من جلالة الملك وولي العهد بخصوص مشاركة الشباب بالحياة الحزبية والسياسية.
بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة، أهمية مشاركة الشباب ضمن قانون الأحزاب والانتخاب، لا سيما أن التشريعات الناظمة أكدت ضرورة تعزيز المشاركة السياسية وانخراط الشباب في الجامعات.
ودعا طلبة الجامعة إلى تعزيز ثقافتهم الوطنية بالمشاركة السياسية، والنهوض بدورهم التوعوي والتثقيفي لتعزيز الثقافة الديمقراطية والسياسية والحوار المسؤول وقبول الرأي والرأي الآخر.
--(بترا)
م ع/رق
20/03/2024 15:11:46
MENAFN20032024000117011021ID1108002240
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