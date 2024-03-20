ندوة في مؤتة حول مشاركة المرأة والشباب بالحياة الحزبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 20 آذار (بترا) محمد العساسفة- نظم فريق المبادرة الشبابية من العاصمة عمان "يلا نشارك يلا نتحزب" بالتعاون مع جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، ندوة حول الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بمشاركة العين الدكتور إبراهيم الطراونة، ورئيس لجنة الشباب في مجلس النواب النائب محمد المحارمة.

وأكد المشاركون خلال الندوة، التي جاءت تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، أهمية مشاركة الطلبة والشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية لأنها تعتبر جوهر المشاركة السياسية والطريق إلى إنجاح خطة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشاروا إلى ضرورة التخلص من أفكار الخوف والعزلة من المشاركة بالعمل الحزبي لأن هناك ضمانات ملكية من جلالة الملك وولي العهد بخصوص مشاركة الشباب بالحياة الحزبية والسياسية.

بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة، أهمية مشاركة الشباب ضمن قانون الأحزاب والانتخاب، لا سيما أن التشريعات الناظمة أكدت ضرورة تعزيز المشاركة السياسية وانخراط الشباب في الجامعات.

ودعا طلبة الجامعة إلى تعزيز ثقافتهم الوطنية بالمشاركة السياسية، والنهوض بدورهم التوعوي والتثقيفي لتعزيز الثقافة الديمقراطية والسياسية والحوار المسؤول وقبول الرأي والرأي الآخر.

--(بترا)

م ع/رق

20/03/2024 15:11:46