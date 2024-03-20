الآثار النيابية تشرع بمُناقشة مُعدل السياحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- شرعت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس مجدي اليعقوب، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ووزير السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات من شأنها تخفيف الإجراءات أمام المستثمرين بقطاع السياحة، ودعم العاملين بالقطاع وتنميته وتطويره.

وأكد ضرورة توفير الجوانب الفنية والتدريبية للعاملين بقطاع السياحة، وكذلك الخدمات في المواقع الأثرية سيما المواقع الدينية، والترويج لها بشكل يتلاءم مع أهميتها الدينية والتاريخية.

وأشار اليعقوب إلى أن قطاع السياحة من القطاعات المرنة التي تستطيع التعافي، ما يتطلب وجود صندوق لتنمية وتطوير القطاع، مشددًا على أهمية أن تتوافق المواد في الأنظمة والتعليمات الصادرة مع مقتضى مواد القانون.

وبين أن اللجنة ستعرض مشروع القانون على المؤسسات والجهات ذات العلاقة، للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات الجديدة.

من جهته، أكد المعايعة إيلاء المناطق السياحية والأثرية الأهمية القصوى، مبينا أن مشروع القانون يمنح وزارة السياحة إدارة المسارات السياحية وتطويرها وصيانتها واستدامتها.

بدورهم، أكد النواب: محمد السعودي، أسماء الرواحنة، عائشة الحسنات، نواش القوقزة، أيمن مدانات، محمود الفرجات، فريد حداد، سالم العمري، علي الغزاوي، هايل عياش، رمزي العجارمة، طلال النسور، هيثم زيادين، غازي ذنيبات، يزن الشديفات، أهمية النهوض بقطاع السياحة، باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد الوطني، ويُشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة.

وأشاروا إلى أن الظروف والأزمات أثرت بشكل كبير على هذا القطاع، ما يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر التي من شأنها التأثير على العاملين بهذا القطاع وتنميته وتطويره.

من ناحيته، أكد القيسي أن الغاية من التعديلات الجديدة على "معدل السياحة" هو تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات، موضحا أن التطورات التي يشهدها العصر تتطلب من الجميع إدخال مصطلحات جديدة في القانون، لنكون قادرين على المحافظة على استدامة واستمرارية القطاع السياحي في الأردن.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات تلك المعنية بتخفيف إجراءات متطلبات الترخيص والاكتفاء بالموافقة الصادرة عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، إضافة إلى مواد تعزز منظومة الأمن السياحي، وتوفر الإمكانات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

20/03/2024 15:11:04