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البيئة النيابية تؤكد ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة

3/20/2024 2:37:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
وأكد رئيس اللجنة النائب علي الغزاوي، بحضور وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة، مبينا أن الوزارة شريك رئيس في إنتاج الطاقة، والمحافظة على البيئة، واستخدام طاقة نظيفة، وتقليل من التلوث البيئي.
وأشار إلى ضرورة استيعاب الطاقة الفائضة وتصريفها بشكل أفضل، خصوصا المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة.
من جهتهم، أكد النواب الحضور: مروة الصعوب، وريما العموش، وفليحة الخضير، أهمية توسعة مجالات استكشاف النفط والغاز في المملكة.
من جانبه، أكد الخرابشة أهمية الطاقة المتجددة، وأن الأردن من الدول المتقدمة في إنتاجها.
وقال إن فاتورة الطاقة تشكل عبئا كبيرا، مشددًا على أهمية التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية، وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية، ودراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.
وأوضح الخرابشة أنه سيتم التركيز على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء محليا.
--(بترا)
م خ/ن ح/ف ق
20/03/2024 15:06:31

MENAFN20032024000117011021ID1108002238

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