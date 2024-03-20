البيئة النيابية تؤكد ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
وأكد رئيس اللجنة النائب علي الغزاوي، بحضور وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة، مبينا أن الوزارة شريك رئيس في إنتاج الطاقة، والمحافظة على البيئة، واستخدام طاقة نظيفة، وتقليل من التلوث البيئي.
وأشار إلى ضرورة استيعاب الطاقة الفائضة وتصريفها بشكل أفضل، خصوصا المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة.
من جهتهم، أكد النواب الحضور: مروة الصعوب، وريما العموش، وفليحة الخضير، أهمية توسعة مجالات استكشاف النفط والغاز في المملكة.
من جانبه، أكد الخرابشة أهمية الطاقة المتجددة، وأن الأردن من الدول المتقدمة في إنتاجها.
وقال إن فاتورة الطاقة تشكل عبئا كبيرا، مشددًا على أهمية التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية، وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية، ودراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.
وأوضح الخرابشة أنه سيتم التركيز على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء محليا.
--(بترا)
م خ/ن ح/ف ق
20/03/2024 15:06:31
MENAFN20032024000117011021ID1108002238
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