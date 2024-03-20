القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية إلى غزة بمشاركة دولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأربعاء، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية، استهدفت عددا من المواقع شمال قطاع غزة.
ونفذت عملية الإنزال طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.
وجاءت مشاركة سنغافورة للمرة الأولى في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
--(بترا)
ل م/رق
20/03/2024 14:30:42
MENAFN20032024000117011021ID1108002237
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